Alcuni lotti di cioccolatini Hofbauer, del gruppo Lindt, sono stati ritirati dal mercato a causa della presenza di pezzi di plastica all’interno del prodotto. I cioccolatini “incriminati” sono le “”Für Verwöhnte Selection”, da 200 grammi con la data di scadenza fissata al 30 giugno 2022 e appartenenti ai lotti L4771 e L 5771, “De Luxe Collection” da 450 grammi con la data di scadenza fissata al 30 giugno 2022 e appartenenti al lotto L2771 e “Für Verwöhnte Marzipan” da 125 grammi con la data di scadenza fissata al 31 marzo 2022 e appartenenti al lotto L5841, 30 aprile 2022 e appartenenti al lotto L2821 e 31 maggio 2022 e appartenenti ai lotti L2821 / L3821 / L5821 / L6821 / L1811.

A dare l'annuncio è stata la stessa azienda: l’allarme è scattato a seguito del ritrovamento di pezzi di plastica all’interno dei cioccolatini. A questo punto la Hofbauer della Lindt ha preso la decisione di ritirare dal mercato i lotti coinvolti. Il richiamo dei cioccolatini in questione è rivolto non solo in Austria ma a tutti i consumatori, anche se al momento non si conosce quale sia la società che li commercializza in Italia anche se in ogni caso sono venduti dai negozi on line. Sul proprio sito, l’azienda specifica che il ritiro del prodotto è avvenuto grazie al continuo processo di controllo da parte del suo fornitore, che ha evidenziato la possibile presenza di frammenti di plastica dura nei cioccolatini.