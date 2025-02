Prende a martellate la moglie dopo una lite il giorno di San Valentino: il marito è stato arrestato

video suggerito

Giorgia Venturini

Paura per una donna il giorno di San Valentino a Torino. Stando alle prime informazioni, sarebbe stata presa a martellate dal marito al termine di una lite scoppiata per ragioni ancora poco chiare. La coppia è originaria di El Salvador e dai primi accertamenti non vivevano insieme.

La violenza da parte dell'uomo è scoppiata al termine di una discussione. Avrebbe preso in mano un martello e avrebbe colpito la donna. In poco tempo fortunatamente sono arrivati i sanitari del 118 che hanno soccorso la donna prima di portarla in ospedale. Fortunatamente non è in gravi condizioni ed è stata dimessa qualche ora dopo dai medici. La paura di quello che è successo però era tanta.

Intanto sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno provveduto ad arrestare il marito della vittima. Si trova ora in carcere e dovrà chiarire tutto alle autorità.