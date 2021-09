Preleva ed esce ma il figlio di 2 anni rimane bloccato nell’area bancomat: soccorso dai carabinieri La disavventura di un bimbo di 2 anni rimasto bloccato nel locale bancomat della banca in cui la mamma aveva appena prelevato dei soldi a Cuorgné, nel Torinese. La donna infatti non si era accorta che il bimbo era rimasto qualche passo indietro e così quando a porta si è richiusa il figlio è rimasto intrappolato.

A cura di Antonio Palma

Una piccola distrazione, pochissimi passi e in un attimo una normale operazione di prelievo allo sportello bancomat si è trasformata in attimi di paura per un bimbo di appena due anni che è rimasto bloccato nel locale bancomat della banca in cui la mamma aveva appena prelevato dei soldi. È accaduto nella serata di venerdì a Cuorgné , nella Città metropolitana di Torino dove solo dopo diversi tentativi e grazie all'aiuto dei carabiniere accorsi sul posto, il piccolo è tornato tra le braccia della madre. Tutto era iniziato con una normale operazione di prelievo quando la donna è entrata nel locale della banca Intesa Sanpaolo in via Ivrea accompagnata dal figlio. Poco dopo è uscita seguita sempre dal piccolo ma non si è accorta che il bimbo era rimasto qualche passo indietro così, appena ha varcato la soglia, la porta si è automaticamente richiusa alle sue spalle lasciando il bimbo intrappolato all'interno.

Quando si è girata e ha capito quello che era accaduto, era ormai troppo tardi per poter riaprire le porte in quanto il sistema di sicurezza del locale bancomat permette l'accesso ad una sola persona per volta. Alla giovane mamma non è rimasto altro da fare che chiedere aiuto al 112 con una chiamata di emergenza . Sul posto quindi è accorsa una volante con i militari dell'arma che, insieme alla stessa mamma venticinquenne, hanno cercato in tutti i modi di tranquillizzare il bimbo che era rimasto da solo all'interno, riuscendo infine a fargli compiere il gesto necessario a liberarsi. Dopo diversi tentativi, infatti,, sono riusciti a convincerlo a premere con forza il maniglione antipanico della porta d'emergenza che lo ha riportato all'esterno.