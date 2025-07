Precipita davanti agli occhi di un amico: chi era il prof Gabriello della Giusta, morto dopo caduta in montagna

È scivolato su un sentiero sul gruppo della Marmolada e, dopo una caduta di circa 40 metri, è morto in ospedale a causa delle ferite riportate. La vittima dell’incidente avvenuto sabato 19 luglio in Val di Fassa, si chiamava Gabriello Della Giusta, 81 anni, residente a Cervignano del Friuli (Udine). Era un professore in pensione, molto amato e stimato dai suoi studenti.

Immagine di repertorio.

È scivolato durante un'escursione su un sentiero nella zona del rifugio Viel dal Pan, nei pressi di passo Fedaia, sul gruppo della Marmolada e, dopo una caduta di circa 40 metri, è morto in ospedale a causa delle gravissime ferite riportate.

La vittima del tragico incidente in montagna avvenuto pochi giorni fa, sabato 19 luglio, in Val di Fassa, si chiamava Gabriello Della Giusta, 81 anni, residente a Cervignano del Friuli, in provincia di Udine.

Secondo quanto è stato ricostruito dai quotidiani locali, l'81enne è precipitato davanti agli occhi di un amico che era insieme a lui e che ha immediatamente lanciato l'allarme, contattando il 112 con l'aiuto di altri escursionisti di passaggio. La chiamata di emergenza è arrivata intorno alle 12.

Sul luogo della caduta è quindi intervenuto l’elisoccorso, con a bordo un tecnico e i sanitari, mentre dalla stazione del Soccorso alpino dell’Alta Val di Fassa sono partite alcune squadre di terra.

Dopo un breve sorvolo, l'81enne è stato individuato all’interno di un canalone. Dall’elicottero, con l’ausilio del verricello, sono sbarcati i soccorritori.

Ricevute le prime cure, il ferito è stato imbarellato ed elitrasportato prima a Canazei, dove è stato stabilizzato, e poi all’ospedale Santa Chiara di Trento. Le condizioni dell'uomo era apparse subito molto critiche e, purtroppo, l’escursionista è deceduto in ospedale.

Gabriello Della Giusta era molto conosciuto a Cervignano del Friuli, dove, prima di andare in pensione, era stato un docente in alcuni licei di Udine. L'uomo, che insegnava matematica e fisica, viene descritto da chi lo conosceva come colto e riservato. I ragazzi delle sue classi lo chiamavano "il Della".

"Addio a un prof che è stato un mito per me e per tutta la classe del Liceo Martin", lo ricorda un ex studente sui social. "Ottimo insegnante, sempre corretto con noi alunni e con la capacità di far amare a quasi tutti la matematica che non è poco", aggiunge.

"Un bell'insegnamento godersi la vita alla sua età: la morte lo ha colto vivo e lo ricorderò con questa bella energia. E da oggi darò ancora più valore ai suoi insegnamenti", conclude lo studente nel post pubblicato su Facebook.

L’81enne era infatti un grande amante della montagna, quella stessa montagna dove ha tragicamente perso la vita.