Precipita dalla finestra al quarto piano di un hotel a Cagliari: morto sindaco polacco di 44 anni Un sindaco polacco di 44 anni è morto a Cagliari dopo essere precipitato da una finestra al quarto piano dell’hotel in cui soggiornava insieme ad alcuni connazionali: si sarebbe trattato di un incidente.

A cura di Ida Artiaco

Tragedia a Cagliari, dove un uomo di 44 anni, sindaco di una città polacca, è morto cadendo dal davanzale della finestra al quarto piano dell'hotel dove si trovava insieme ad alcuni connazionali per una serie di visite istituzionali.

È successo intorno alle 2 di questa mattina, all'hotel Due Colonne in centro storico, in via Sardegna. Secondo quanto ricostruito dalla squadra mobile, il primo cittadino era in camera con un collega e, a quanto pare era seduto sul davanzale della finestra e avrebbe perso l'equilibrio, cadendo nel vuoto per diverse decine di metri. È stata esclusa qualsiasi ipotesi sulla morte collegata ad una possibile aggressione. Pertanto, è stata classificata come incidente.

È stato un passante a dare l'allarme. Sul posto sono immediatamente arrivati i sanitari del 118 che tuttavia non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso dell'uomo, di cui non è ancora stato reso noto il nome.