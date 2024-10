video suggerito

Prato, trovata una bara in strada con sopra la foto di un imprenditore: si indaga su intimidazione In strada a Prato è stata trovata una bara con la fotografia di un imprenditore la cui automobile era stata incendiata poco lontano. Si indaga sulla pista di un gesto intimidatorio per debiti.

A cura di Gabriella Mazzeo

Sono in corso le indagini sul ritrovamento in una strada di una bara con la foto del proprietario di un'automobile incendiata nelle vicinanze. La vittima delle intimidazioni sarebbe un imprenditore cinesi sulla cui identità gli inquirenti continuano a mantenere il massimo riserbo. Il tutto è accaduto a Prato nella sera del 1° ottobre intorno alle 23.30 in viale della Repubblica, nelle vicinanze del Wall Art Hotel.

Le fiamme appiccate alla Hyundai dell'imprenditore cinese sono state spente dai vigili del fuoco. La polizia ha individuato anche la bara, situata poco lontana. La fotografia ha permesso di ricollegare l'incendio al proprietario della vettura. Al vaglio degli investigatori della squadra mobile di Prato, anche le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.

Nessuno ha attualmente sospetti sull'identità di chi possa aver dato fuoco alla vettura del titolare di una ditta di pelletteria, ma tutto lascia pensare a un gesto intimidatorio contro l'uomo, forse per un debito contratto con strozzini. Questa modalità di intimidazione è una novità anche all'interno della comunità cinese, non abituata a gesti "simbolici" come una bara lasciata in pieno centro cittadino.

Le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto anche con l'ausilio delle riprese delle telecamere di videosorveglianza della zona per individuare i responsabili del gesto intimidatorio. L'ipotesi è che qualcuno possa aver ingaggiato dei sicari per incendiare l'automobile dell'imprenditore con il quale vi erano probabilmente conti in sospeso relativi agli affari e ad alcuni debiti che la vittima potrebbe aver contratto per la sua ditta di pelletteria. Nessuna pista è attualmente esclusa e le autorità stanno indagando su ogni possibile fronte per arrivare quanto prima all'identità dei responsabili.