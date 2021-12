Prato, cane muore congelato: i proprietari lo hanno tenuto per giorni al gelo sul balcone di casa Nonostante il freddo di questi giorni, è rimasto per giorni in terrazzo, senza alcun riparo. È la terribile sorte toccata ad un Chow Chow, morto per ipotermia in un appartamento a Montemurlo, in provincia di Prato.

A cura di Biagio Chiariello

Un cane è morto congelato perché rimasto per giorni sul balcone nonostante il freddo pungente dell'ultimo periodo. Il povero animale, di razza chow-chow, era di una coppia di Montemurlo (Prato), che ora è chiamata a rispondere di maltrattamento, abbandono di animali e lesioni. Come ricostruito, quando sul posto.è intervenuta la Polizia Municipale insieme alla Guardie zoofile di “Laboratorio verde Fare ambiente” , per il cane era ormai troppo tardi. L’animale, che viveva con una giovane coppia, è stato subito portato dal veterinario per il ricovero, che ha accertato che era ormai in ipotermia. Così, l’indomani la povera bestia è deceduta.

Purtroppo in questo caso non siamo riusciti a salvare la vita all’animale ma, grazie alla convenzione che abbiamo stipulato la scorsa estate con il Laboratorio Verde Fare Ambiente – Vigilanza Guardie zoofile ambientali, riusciamo a intervenire efficacemente in situazioni di non corretta gestione degli animali domestici, evitando così di arrivare a conseguenze estreme come in queste. — ha commentato il sindaco Simone Calamai — Si tratta di un servizio importante per garantire la salute e il benessere dei nostri animali e per questo ringrazio le Guardie zoofile per il loro impegno ma anche i cittadini che hanno segnalato prontamente la situazione.

Erano stati i vicini a segnalare alle forze dell’ordine la presenza del cane rinchiuso sul terrazzo di un appartamento senza alcun riparo ed esposto al gelo di questi ultimi giorni. Uno dei due proprietari – due ragazzi di 24 anni – ha tentato di giustificarsi spiegando che teneva il cane sul balcone perché non aveva il tempo di portarlo fuori per motivi di lavoro. Informato il magistrato di turno che ha disposto il sequestro della carcassa dell'animale, mentre per i due proprietarie sono scattate le denunce penali. Inoltre il chow-chow è risultato importato dalla Bulgaria senza essere mai stato registrato in Italia.