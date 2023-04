Potenza: precipita con il camion in una cava di 50 metri, morto operaio di 45 anni Un operaio di 45 anni che stava lavorando in una cava a Brienza (Potenza) ha perso la vita dopo essere precipitato con un camion da un’altezza di oltre 50 metri. Inutili i soccorsi.

A cura di Davide Falcioni

Ancora morti sul lavoro. Questa mattina un operaio di 45 anni che stava lavorando in una cava a Brienza (Potenza) ha perso la vita dopo essere precipitato con un camion da un'altezza di oltre 50 metri in località contrada Pozzi di Brienza. L'uomo era alla guida del mezzo e sarebbe deceduto all'istante. Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri per accertare la dinamica dell’incidente.

Sul posto sono giunti anche gli operatori sanitari del 118 Basilicata soccorso, che hanno solo potuto constatare il decesso del 45enne. Oltre ai Carabinieri e a un magistrato della Procura della Repubblica di Potenza, sul posto sono giunti anche tecnici dell’Ispettorato del lavoro e dell’Azienda sanitaria del capoluogo lucano.

Cgil: "La sicurezza sui luoghi di lavoro la vera emergenza"

Cordoglio è stato espresso dai segretari generali della Cgil Basilicata e di Potenza, Fernando Mega e Vincenzo Esposito, e i segretari generali Fillea Cgil Basilicata e Potenza, Angelo Vaccaro e Michele Palma. "In attesa che venga accertata l’esatta dinamica dell’incidente, nello stringerci al dolore della famiglia, non possiamo esimerci dal sottolineare che siamo di fronte a una situazione di emergenza che richiede interventi precisi e improrogabili", ha dichiarato il sindacati.

Leggi anche Incidente Bologna, morto Rebai Najmeddine nello scontro tra una Panda e un camion

"Secondo gli ultimi dati diffusi dall’Inail nel 2022 le denunce di infortunio professionale sono state 652.002, con un incremento del 29,8% rispetto all’anno precedente, mentre le morti sul lavoro si sono verificate con una media di tre al giorno, 10 solo in Basilicata a novembre 2022. Un vero e proprio bollettino di guerra, rispetto al quale i governi nazionale e regionale continuano a tacere".

Per la Cgil lucana, "la sicurezza sui luoghi di lavoro deve essere una delle priorità di questo paese e della nostra Regione. Il rischio è che, in questa fase economica e sociale, si abbassi ulteriormente la guardia sulle tematiche della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e che da parte delle imprese la prevenzione e gli investimenti in sicurezza vengano in molti casi considerati come un mero costo da comprimere. È fondamentale incrementare l’efficienza e l’efficacia del sistema dei controlli pubblici attraverso la corretta informazione, la formazione, la programmazione e l'implementazione degli investimenti sulla salute e sulla sicurezza".

Cisl: "Dietro ogni incidente una catena di inadempienze"

Anche secondo la Cisl "dietro ogni incidente sul lavoro c'è una catena di inadempienze che spesso ha un costo in termini di vite umane spezzate e di famiglie dilaniate dal dolore. Questo non è più accettabile e chiederemo conto a chi di dovere. La magistratura faccia piena luce sulle cause di questa ennesima tragedia sul lavoro e le istituzioni si interroghino seriamente se è stato fatto tutto il possibile sul piano della prevenzione. Anche questo episodio si sarebbe potuto evitare con una più intensa attività ispettiva e sanzionatoria per verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza e con una più incisiva azione di prevenzione e formazione".

Uil: "Tema della sicurezza sul lavoro abbandonato dal Governo"

"Un operaio è morto in mattinata in un incidente sul lavoro in una cava in località Pozzi di Brienza (Potenza). Dalle prime notizie sembrerebbe che il mezzo su cui stava lavorando è precipitato da diversi metri di altezza. In attesa della ricostruzione ufficiale dell’incidente ciò che è certo ed intollerabile – hanno aggiunto i dirigenti del sindacato – è la straziante frequenza di incidenti mortali come questo nel nostro Paese: tre morti in poche ore a Milano e a Teramo, altri lavoratori gravemente feriti in altri luoghi di lavoro. Non passa giorno senza ricevere notizie di morti e feriti in fabbrica o nei cantieri. Il tema della sicurezza sul lavoro è stato totalmente abbandonato dal Governo", ha commentato la Uil.