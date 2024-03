Morti Bianche

Gru perde il carico e travolge un operaio in un cantiere a Fidenza: morto il 51enne Vasile Tofan Un operaio di 51 anni è morto mercoledì 27 marzo a Fidenza, in provincia di Parma, mentre era al lavoro nel cantiere di una scuola in via Torriceli. L’uomo si chiamava Vasile Tofan. Secondo una prima ricostruzione, stava manovrando una gru quando all’improvviso il carico si è staccato e lo ha travolto. Indagano sull’incidente Carabinieri e Medicina del Lavoro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

Un operaio di 51 anni è morto oggi, mercoledì 27 marzo, a Fidenza, in provincia di Parma, mentre era al lavoro nel cantiere di una scuola in via Torriceli. Secondo una prima ricostruzione, pare che l’uomo stesse manovrando una gru quando all'improvviso il carico si è staccato e lo ha travolto.

La vittima si chiamava Vasile Tofan, cittadino di origini rumene, ed era dipendente della ditta che sta seguendo i lavori in appalto. Come riporta La Repubblica, si tratta di un cantiere di circa 4 milioni di euro per l’adeguamento sismico della struttura.

Sul posto sono immediatamente intervenuti Automedica e infermieristica del 118 ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Ora gli uomini dell'Arma dei Carabinieri e la Medicina del lavoro stanno svolgendo tutti gli accertamenti del caso.

Il sindaco di Fidenza, Andrea Massari, il vicesindaco, Davide Malvisi, insieme all'assessore Stefano Boselli si sono recati al cantiere della scuola Collodi pochi minuti dopo aver appreso dell'incidente. Massari, Malvisi e Boselli hanno parlato con i colleghi dell'operaio deceduto e con i tecnici dell'impresa appaltatrice presenti sul posto.

"Oggi per Fidenza è un giorno drammatico. L'incidente sul lavoro è accaduto in un cantiere nato per migliorare le infrastrutture della città e investire sul futuro", si legge in una nota condivisa in un post sulla pagina Facebook ufficiale del Comune.

"L'amministrazione tutta e la città si stringono intorno alla famiglia dell'operaio deceduto. Siamo solidali con i suoi colleghi, che erano ovviamente sconvolti dall'accaduto. Seguiremo con grande attenzione la vicenda".

In un post sul sul profilo personale il sindaco Massari ha scritto ancora: "Poche ore fa insieme al vicesindaco Malvisi e all’assessore Boselli eravamo a fare un sopralluogo per l’avvio dei lavori di un grande cantiere scolastico il cantiere PNRR della nuova scuola Ongaro e siamo stati raggiunti dalla drammatica notizia che in un altro importante cantiere, quello della scuola Collodi, era appena avvenuto un incidente sul lavoro mortale".

"Ci siamo recati subito alla Collodi dove Carabinieri e Medicina del Lavoro di Ausl stavano facendo i primi rilievi. – continua il primo cittadino – Siamo andati a portare un messaggio di cordoglio ai colleghi del 51enne operaio appena morto.Tutta l’Amministrazione e la Città di Fidenza si stringono alla famiglia e ai colleghi di Vasile Tofan".

L'Ugl invece, esprimendo cordoglio ai familiari della vittima, ha ribadito quanto in giornate come questa sia "importante parlare di sicurezza sul lavoro per contrastare la piaga delle morti bianche in Italia. Troppo spesso le persone mettono a rischio la propria vita svolgendo mansioni professionali. E troppe sono le vittime di incidenti che potevano essere evitati", affermano Paolo Capone, segretario generale Ugl, e Tullia Bevilacqua segretario di Ugl dell'Emilia-Romagna, parlando di "un'altra tragedia per cui il cordoglio non basta".

"Riteniamo che investire sulla formazione dei lavoratori e sulla diffusione di una cultura della sicurezza, fin dalla scuola, sia prioritario. – aggiungono – Allo stesso tempo, serve vigilare sul rispetto delle norme esistenti e rafforzare l'organico degli enti di controllo. Gli operai morti sono un oltraggio alla convivenza civile".