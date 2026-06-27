Poste Italiane, in arrivo 7500 assunzioni: piano strategico in aggiornamento

Poste Italiane si prepara ad assumere 7.500 persone entro il 2028. Nell’aggiornamento del Piano Strategico si cercano portalettere, consulenti finanziari e anche informatici.

Poste Italiane cerca 7.500 persone da assumere entro il 2028. Nell'aggiornamento del Piano Strategico del 2024 vengono tracciati i profili di crescita dell'azienda e stabilito un incremento dell'organico nei diversi reparti. Tra questi ci sono anche la logistica e la consulenza finanziaria allo sportello.

Grazie a ricavi pari a 13,1 miliardi, le nuove risorse saranno assunte durante l'arco di esecuzione del Piano Strategico che verrà concluso nel 2028.

Nuove assunzioni in Poste Italiane, numero di posti e profili ricercati

Il 2025 è stato un anno da record per Poste Italiane, e questo ha dato nuovo impulso sia lato investimenti che in funzione dell'ampliamento del personale. Verrà potenziata la rete di portalettere e corrieri su tutto il territorio nazionale, ma accanto a questi entreranno a fare parte della società controllata dal Ministero dell'economia anche operatori di sportello ed esperti in consulenza finanziaria.

Titolo di studio richiesto e processo di assunzione variano a seconda della posizione. Per questo nell'area "Lavora con noi" del sito di Poste offre percorsi diversi a seconda della mansione disponibile. Solitamente, però, per il personale amministrativo è sufficiente il diploma di scuola superiore; mentre per coloro che si occupano dell'ambito finanziario solitamente è richiesta la laurea in discipline economico-giuridiche-finanziarie.

C'è poi sempre la possibilità di inoltrare una candidatura spontanea.

Il processo di selezione prevede un primo contatto telefonico, dopodiché si diversifica a seconda dell'esperienza del candidato. Per le figure junior è prevista la somministrazione di un set di test attitudinali e di lingua inglese, prove di gruppo e colloqui individuali, oppure prove pratiche di idoneità alla mansione da svolgere.Gli aspiranti portalettere, ad esempio, sono tenuti a una prova con motomezzo.

Per le risorse con un background professionale più solido si fa invece direttamente un incontro con le risorse umane e, solo successivamente, si accede alle interviste tecniche con i rappresentanti della funzione aziendale interessata.

Piano strategico 2026: aggiornamento anche per i portalettere

Il Piano Strategico nel suo complesso prevede 19 mila assunzioni nell’arco dei cinque anni, di queste, 7.500 rappresentano gli ingressi previsti nella fase finale in arrivo. Tra le figure maggiormente ricercate ci sono i portalettere. Poste Italiane fa sapere di avere spedito ben 349 milioni di pacchi nel 2025, con un incremento del 13,3%. Di questi, il 43% è stato consegnato da portalettere. Da qui l'importanza strategica di questa figura.

Al momento, la società conta circa 29.300 portalettere tra personale stabile e di scorta. A questa rete se ne affiancherà una nuova con l'obiettivo di fare fronte al numero di pacchi e alla crescente di personalizzazioni in fase di consegna.