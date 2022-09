“Possono amputare le dita dei bambini”. Ritirati dal mercato 14mila passeggini venduti anche online Più di 14mila passeggini di un lotto/serie della marca UPPAbaby sono stati richiamati giovedì negli Stati Uniti, dopo che una falange del dito di un bambino è rimasta incastrata in un freno ed è stata in seguito amputata.

L'incidente è stato così grave che la Commissione per la sicurezza dei prodotti di consumo ha reso noto che i freni posteriori dei passeggini da jogging All-Terrain Ridge hanno "aperture che possono causare amputazioni o lacerazioni se la punta del dito di un altro bambino rimane intrappolata nelle aperture mentre il passeggino è in uso". Per questo 14mila dispositivi sono stati ritirati dal mercato americano.

Nella scheda della Commissione si spiega inoltre che il modello incriminato è prodotto in Cina, è stato distribuito nelle catene americane e in diversi negozi per bimbi ma è stato anche venduto online da Amazon. Non è da escludere dunque che possa essere finito anche fuori dai confini a stelle e strisce. I consumatori sono stati invitati a "interrompere immediatamente l’uso del passeggino", quindi a mettersi in contatto con il produttore che avrebbe già approntato nuovi freni di ricambio, questa volta sicuri, per entrambe le ruote. Per non scatenare psicosi o allarmi generalizzati, vengono precisate anche le caratteristiche del modello. Viene venduto come Uppababy e ha i numeri di serie che iniziano con “1401RDGUS” sul lato destro, sopra la ruota posteriore.

Non è la prima volta che la Commissione Usa deve intervenire in questo settore. Al contrario, le decisioni nel settore dei prodotti per bambini sono frequenti. A marzo sono state richiamate dal mercato le bici Ramones perché non erano dotate di un freno a pedale: "I bambini piccoli potrebbero non essere in grado di fermare la bicicletta utilizzando solo i freni a mano". Negli anni sono arrivati interventi anche per i seggioloni o i set per la pappa.