Possibile presenza di corpi estranei nelle barrette Milka: richiamate dai supermercati Carrefour Un lotto di barrette di cioccolato è stato richiamato dai supermercati Carrefour per possibile presenza di corpi estranei in plastica. Le barrette richiamate sono le Milka Oreo del lotto OSK093442.

A cura di Gabriella Mazzeo

Una nuova allerta alimentare è stata diramata dai supermercati Carrefour, che hanno segnalato il richiamo precauzionale da parte dell'operatore di un lotto di barrette di cioccolato al latte ripiene Milka Oreo. Il motivo indicato sull'avviso di richiamo è la possibile presenza di corpi estranei in plastica nel prodotto. Il numero del lotto è OSK093442 e il termine minimo di conservazione è segnato alla data 01/08/2024. Le barrette sono vendute in pezzi singoli da 37 grammi.

L'azienda ha raccomandato in via cautelativa di non consumare il prodotto col numero di lotto e il termine minimo di conservazione indicati sopra. I consumatori in possesso delle barrette Milka Oreo richiamate potranno riportarle al punto vendita di acquisto e fare il reso.

A produrre le barrette richiamate è stata l'azienda Mondelēz Polska Production sp. z.o.o. Fabryka Wydobów Czekoladowych (fabbrica di prodotti di cioccolato). Lo stabilimento di produzione si trova in ul. Smaków 2, a Skarbimierz-Osiedle, in Polonia. Mondelēz Italia Srl distribuisce il prodotto nel nostro Paese.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio consumatori di Mondelēz al numero verde 800 055200. Come specificato nel richiamo, il numero del lotto tolto dal commercio è OSK093442 con la data di scadenza segnata al 1 agosto del 2023. Le barrette sono vendute in pezzi singoli.

Il richiamo alimentare è stato disposto in via del tutto precauzionale. Chiunque abbia acquistato le barrette di cioccolato in questione potrà contattare il numero verde fornito per fare le proprie domande. I consumatori sono stati invitati a non consumare le barrette comprate e a contattare il servizio consumatori. La merce potrà essere riportata al punto vendita dove i clienti l'hanno acquistata e il reso delle barrette appartenenti al lotto interessato dal richiamo sarà sempre possibile.