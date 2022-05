Poliziotto ubriaco investe 17enne: Davide muore sul colpo, agente arrestato per omicidio stradale La vittima dell’incidente stradale è Davide Pavan, 17enne trevigiano. Per il poliziotto 28enne in servizio alla Questura di Treviso disposti i domiciliari.

A cura di Antonio Palma

Un drammatico schianto in strada tra auto e scooter è costato la vita a un ragazzo di soli 17 anni nelle scorse ore nel Trevigiano. La vittima è Davide Pavan, ragazzo di Morgano che stava tornando a casa quando è stato investito in pieno da una vettura nel territorio del comune di Paese. Al volante dell'auto un agente di polizia che avrebbe fatto registrare all'alcol test un tasso superiore a tre volte quello stabilito per legge per chi è alla guida. Per questo il poliziotto di 28 anni, in servizio alla Questura di Treviso, è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale. La tragedia si è consumata nella serata di domenica, poco prima delle 22. L’auto guidata dall’agente della polizia di stato e lo scooter su cui viaggiava il diciassettenne si sono scontrati frontalmente in via Olimpia.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i due mezzi viaggiavano in direzioni opposte quando, all’altezza di una curva, si sono scontrati frontalmente in un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo a Davide. Il 17enne è stato scaraventato a decine di metri di distanza dal luogo dell'incidente. Inutili per lui i soccorsi da parte del Suem 118 intervenuto tempestivamente sul posto. Il ragazzo, che frequentata l'Itis Max Planck di Treviso, è morto poco dopo. Alla scena straziante dei soccorsi hanno assistito anche i genitori del ragazzo che erano accorsi sul posto non vedendolo tornare a casa dopo aver accompagnato la fidanzata.

Soccorso sotto shock anche il conducente dell'auto che è stato condotto in ospedale ma non ha riportato ferite gravi. Dalle successive analisi sarebbe emerso l’elevato tasso di alcol che ha portato all’arresto. Per il poliziotto disposti i domiciliari. Sulla dinamica esatta dello schianto indagano i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso, I due veicoli sono stati sequestrati e la salma del giovane è stata posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Si sospetta un sorpasso azzardato all’origine del dramma.