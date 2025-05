Poliziotto si barrica per ore in casa dopo una lite con i familiari e si uccide: tragedia a Bari

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Tragedia nelle scorse ore a Bari dove un poliziotto fuori servizio si è ucciso dopo essersi barricato in casa armato a aeguito di una lite con alcuni familiari. Il dramma si è consumato domenica mattina in un condominio in zona Quartierino dove sono accorsi i negoziatori della polizia della questura di Bari, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 senza però riuscire a far desistere l’uomo dal gesto estremo.

L’allarme è scatta intorno alle 10 quando una chiamata di emergenza al 112 per una persona in pericolo ha fatto scattare l’intervento sul posto di forze dell’ordine e pompieri. L'uomo, secondo le prime informazioni un ispettore di polizia di 52 anni, si era già barricato in casa minacciando un gesto estremo con la sua pistola.

Prima i colleghi poliziotti e poi i negoziatori specializzati, fatti intervenire appositamente, hanno cercato di dissuaderlo in ogni modo dal suo intento. Il dialogo è andato avanti per circa due ore durante le quali l’uomo ha più volte risposto agli agenti all’esterno del palazzo.

Quando l’uomo ha smesso di comunicare, poco prima di mezzogiorno, le forze dell’ordine hanno deciso di intervenire nell’appartamento. L’irruzione però ha portato alla macabra scoperta. Davanti agli agenti la triste scena dell’uomo disteso a letto con una evidente ferita da arma da fuoco al capo, probabilmente esplosa con la pistola d’ordinanza. Per lui inutile ogni soccorso, i sanitari hanno potuto solo accertarne il decesso.

Da una prima ricostruzione dell'accaduto, pare che l'uomo nelle ore precedenti avesse litigato pesantemente con la madre e il fratello. La donna in particolare, dopo la lite sarebbe stata accompagnata al pronto soccorso per un malore. Mentre lei veniva visita e poi dimessa senza conseguenze, l’uomo si è barricato in casa fino al tragico epilogo.