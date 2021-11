Poliziotto muore colpito da un proiettile in addestramento: tragedia durante esercitazione Il poliziotto vittima dell’incidente è Sergio Di Loreto assistente capo della polizia in servizio alla Questura di Agrigento. Era arrivato in Sardegna per partecipare a un corso di aggiornamento al Centro di Addestramento della polizia.

Tragedia durante un'esercitazione di addestramento della polizia: un agente è morto dopo essere stato colpito accidentalmente da un proiettile esploso mentre partecipava alla giornata di formazione. Il dramma si è consumato nella mattinata di oggi , martedì 23 novembre, al poligono di Soddì, in Sardegna. Il poliziotto vittima dell'incidente è il quarantottenne Sergio Di Loreto assistente capo della polizia in servizio alla Questura di Agrigento. A renderlo noto i sindacati di polizia. Secondo le prime informazioni, l'agente era arrivato in Sardegna da qualche giorno per partecipare a un corso di aggiornamento per scorte al Caip di Abbasanta, il Centro di Addestramento istruzione professionale della polizia di Stato che si trova nell'Oristanese.

Pochi dubbi sul fatto che si sia trattato di un tragico e fatale incidente, l'uomo sarebbe stato raggiunto da un colpo partito da un'arma che era in uso in quel momento nel poligono di tiro ma al momento non sono stati resi noti altri dettagli dell'accaduto. La tragedia è avvenuta poco dopo le 13 ma la dinamica esatta dell'accaduto non è ancora chiara. Secondo il sindacato di polizia, il colpo sarebbe stato esploso dall'arma di un collega. Dopo l'allarme, sul posto sono soccorsi i medici del 118 arrivati anche con un elicottero vista la gravità delle ferite, ma hanno potuto fare ben poco per il poliziotto colpito che è morto poco dopo in ospedale. Sul luogo sono accorse poi anche le autorità inquirenti. Le stesse forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e la Procura è stata già informata. "Una tragedia ci ha portato via poco fa Sergio Di Loreto, classe 1973, durante le esercitazioni di tiro presso il Caip di Abbasanta (OR). Un colpo partito incidentalmente dall’arma di un collega" scrivono dal sindaco "Equilibrio Sicurezza", aggiungendo: "Aveva lavorato a lungo a Roma prima al Reparto scorte e dell’Ispettorato Viminale è da poco era tornato nella sua Agrigento. Stava frequentando il corso di aggiornamento scorte. Sul posto è giunta velocemente l’eliambulanza, ma non c’è stato nulla da fare".