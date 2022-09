Pitbull di casa aggredisce bimba di 7 anni e le strappa una guancia, ricoverata d’urgenza a Lecce Il terribile episodio nell’abitazione di famiglia a Monteroni di Lecce, in Puglia. La piccola è stata ricoverata nel reparto di chirurgia Pediatrica.

Una bambina di soli 7 anni è stata aggredita dal cane di casa, un esemplare adulto di pitbull che le ha strappato una guancia a morsi. Il terribile episodio nella serata di ieri, domenica 11 settembre, nell’abitazione di famiglia a Monteroni di Lecce, in Puglia. La piccola è stata immediatamente soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale, nel capoluogo salentino, dove è stata ricoverata d’urgenza in attesa di una necessaria operazione chirurgica.

Secondo quanto ricostruito finora, al momento dell’aggressione del cane, i genitori della bimba erano in casa e sono subito intervenuti dopo le urla della bimba ma non avrebbero assistito direttamente alla terribile scena. La piccola invece era in compagnia della nonna al momento dei fatti. La donna infatti avrebbe visto il cane aggredire la nipotina ed è stata la prima a intervenire per allontanare l’animale.

A quel punto, però, la piccola era rimasta già stata ferita dal cane in maniera grave al volto. Il morso del pitbull infatti le ha letteralmente strappato una parte di guancia, provocandole una profonda lacerazione.

Trasportata d’urgenza dai parenti all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, la piccola è stata ricoverata nel reparto di chirurgia Pediatrica in attesa di una operazione nelle ore successive. La piccola comunque non sarebbe in pericolo di vita.

È stato l’ospedale del capoluogo salentino poi ad allertare le forze dell’ordine che quindi hanno aperto una indagine sul caso. Al momento non è ancora chiaro cosa abbia provocato l’attacco del cane ma i carabinieri stano ascoltando tutti i parenti della bimba presenti in casa al momento dei fatti.