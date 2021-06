Grave incidente stradale poco prima della mezzanotte tra venerdì 4 e sabato 5 giugno lungo la Firenze-Pisa-Livorno, in direzione del capoluogo di provincia della Toscana, tra lo svincolo di Navacchio e quella di Cascina, in prossimità di quest’ultimo. Nell’incidente ha perso la vita un uomo che al momento dell’impatto si trovava alla guida di una Ferrari F355: la vettura di lusso, per causa in corso di accertamento da parte della polizia stradale, è finita contro il guard rail. L'allarme è stato lanciato poco dopo le 23,15 dagli automobilisti in transito che si sono accorti dell'auto sportiva infilata sotto la protezione della parte destra della corsia.

L'incidente sulla Fi-Pi-Li

Secondo una prima ricostruzione l'uomo alla guida avrebbe perso il controllo del veicolo prima andando a sbattere contro il guard rail di sinistra per poi schiantarsi contro quello di destra, forse nel tentativo di riprendere il controllo della Ferrari: è morto, rimanendo incastrato tra le lamiere. Sul posto i vigili del fuoco di Pisa e Cascina oltre alla polizia stradale, che ha fatto i rilevamenti. Presenti anche i sanitari inviati dal 118, il medico ha potuto solo constatare il decesso dell'uomo. Secondo quanto spiegato dal comando di Pisa dei vigili del fuoco, nell'incidente non sono rimaste coinvolte altre auto o persone.

La polizia indaga

Le operazioni sono durate alcune ore causando rallentamenti al traffico, peraltro pezzi dell'auto distrutta nello scontro, infatti, sono volati nella carreggiata opposta, quella che porta al litorale di Pisa. Ancora da ricostruire le cause del tragico incidente, ma forse un colpo di sonno o l’eccessiva velocità potrebbero rappresentare le cause. La polizia indaga.