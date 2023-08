Piromane a 10 anni, bimbo ripreso dal drone ad appiccare fuochi col nonno: “La Calabria non è questa” “Mi ha colpito molto perché quel bimbo si comportava come un professionista, incendiando in più punti a distanza” ha denunciato il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto,

A cura di Antonio Palma

"Si può chiedere a un bambino di 10 anni di appiccare il fuoco? La Calabria non è questa", così il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha voluto denunciare pubblicamente quanto accaduto nei giorni scorsi nelle campagne di Vibo Valentia dove un bambino di soli 10 anni è stato sorpreso ad applicare fuochi in più punti con le indicazioni del nonno.

La scoperta è avvenuta grazie ai droni che la regione ha messo in campo questa estate in chiave anti incendi e anti piromani su tutto il territorio regionale. Proprio uno dei veicoli pilotati da remoto verso il fumo, che si vedeva da distanza, infatti ha ripreso il minore intento ad appiccare gli incendi in più punti in alcuni campi a ridosso della boscaglia nel territorio del comune di Zungri,

Una amara sorpresa per gli addetti quando hanno scoperto che quella persona era solo un bambino. Come si vede dal video postato sui social dal Governatore, il piccolo ad un certo punto si scorge del drone che lo riprende dall'alto e scappa verso il nonno poco lontano e che probabilmente gli aveva dato l'ordine e le istruzioni su come appiccare gli incendi. Nel filmato infine si vede l'uomo che accorre col trattore e reagisce imprecando contro il drone.

"Mi ha colpito molto perché quel bimbo si comportava come un professionista, incendiando in più punti a distanza" ha aggiunto il Governatore, facendo vedere come poi nonno e bimbo si sono diretti verso i fuochi con un trattore per spegnerli. Mostrando poi altri video Roberto Occhiuto ha ricordato che "Ad oggi abbiamo beccato 32 piromani" che sono stati segnalati alle forze dell'ordine con i loro mezzi. "Questi soni gli esempi della Calabria peggiore ma fortunatamente son una minoranza perché in gran parte qui ci son persone che hanno rispetto dell'ambiente" ha aggiunto il Governatore, concludendo: "Non ci fermiamo. Beccheremo tutti".