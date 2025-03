Pierina Paganelli, non ci sarebbe Dna di Dassilva sulla scena del crimine: in corso l’incidente probatorio

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

Pierina Paganelli e Louis Dassilva

Non c'è il Dna di Louis Dassilva sulla scena del crimine di via del Ciclamino a Rimini, dove è stata uccisa Pierina Paganelli: si conclude così l'accertamento irripetibile sul materiale biologico isolato sui reperti della Scientifica. Si confrontano oggi, infatti, i periti sui risultati delle analisi svolte in incidente probatorio sulle tracce biologiche e sulle immagini della Cam3.

Dassilva si è presentato in aula ed è apparso "concentrato ma tranquillo". Il primo dei tre incidenti probatori ha evidenziato infatti proprio l'assenza di tracce di Dna di Dassilva sulla scena del delitto ed è ora ripreso quello sulla Cam3, la telecamera della farmacia di via del Ciclamino.

Gli avvocati di Dassilva avevano già reso noto un aspetto preliminare delle analisi, ossia che l'uomo ripreso dalla telecamera non fosse il 34enne accusato del delitto. Sotto l'occhio elettronico ha sfilato anche un vicino di casa, Emanuele Neri, del tutto estraneo alla vicenda giudiziaria.

Secondo la difesa di Dassilva, infatti, l'altezza della persona ripresa dalla telecamera non sarebbe la stessa di Louis, ma in aula è nato tra i periti uno "scontro" sul metodo usato per la misurazione dell'altezza del cosiddetto Ignoto1.

Nonostante la diffusione delle evidenze preliminari, la Cam3 resta al centro del dibattimento di oggi insieme alle relazioni tecniche sui cellulari. Secondo quanto asserito dalla criminologa Roberta Bruzzone, la "prova regina" della Cam3 è del tutto caduta quando i periti hanno accertato che quello nel filmato non era in realtà Dassilva. In aula ci sono anche gli avvocati Marco e Monica Lunedei, che difendono i figli della 78enne, l'avvocato Nunzia Barzan e il consulente Davide Barzan che invece assistono Manuela Bianchi.

L'udienza sarebbe ancora in corso ed è iniziata nella mattinata di oggi, venerdì 14 marzo.