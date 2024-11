video suggerito

Pierina Paganelli, Manuela Bianchi sul video che incastrerebbe Louis: "Non lo riconosco in quel percorso" "Sono stata invitata dal mio avvocato a partecipare all'udienza, poiché riteneva opportuno che lo facessi". Lo ha detto Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, la donna uccisa il 3 ottobre 2023 a Rimini. Bianchi ha partecipato all'udienza che si è tenuta ieri, dove ha rivisto Louis Dassilva, unico indagato per l'omicidio e suo ex amante: "Non sono arrabbiata con lui, ma voglio che finalmente venga fuori la verità".

A cura di Eleonora Panseri

Pierina Paganelli e Manuela Bianchi.

"Sono stata invitata dal mio avvocato a partecipare a questa udienza, perché riteneva opportuno che lo facessi e l'ho fatto molto volentieri. Essendo parte offesa potevo essere presente".

A parlare è Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa il 3 ottobre 2023 a Rimini nel garage di un palazzo di via dei Ciclamini, dove l'anziana abitava. Al momento l'unico indagato per l'omicidio è Louis Dassilva, 34 anni, vicino di casa della vittima ed ex amante di Bianchi.

Ieri, venerdì 15 novembre, il giudice per le indagini preliminari di Rimini, Vinicio Cantarini, ha conferito gli incarichi per fissare gli esperimenti probatori sui video che incastrerebbero, secondo la Procura, l’assassino di Pierina Paganelli. All'udienza erano presenti sia l'indagato che la nuora di Paganelli.

Manuela Bianchi sulla morte di Pierina Paganelli: "Voglio che finalmente venga fuori la verità"

"Non sono andata in un'udienza per rivedere Louis, anche se è stata in qualche modo un'emozione. L'ho guardato una volta, ma ero in una posizione in cui non lo vedevo bene, ma comunque non era quello il mio scopo", ha spiegato la donna, ospite in studio durante la puntata del programma di Rete4 Quarto Grado.

Incalzata dal conduttore, Gianluigi Nuzzi, che le ha domandato quali siano a oggi i suoi sentimenti, Bianchi ha risposto: "In questo momento sono molto arrabbiata. A Louis ho voluto molto bene e questa cosa è passata, bene o male. Ma non sono arrabbiata con lui, lo sono perché voglio che finalmente venga fuori la verità".

Il video che incastrerebbe Louis: "Io non lo riconosco"

Alla nuora della vittima è stato anche chiesto di commentare il famoso video, nel quale la Procura sostiene si veda Dassilva subito dopo il delitto. "Io non riconosco Louis in questo percorso, l'ho sempre detto, anche se è la mia verità e non quella assoluta, logicamente. Sono convinta che la Procura, più di quello che sta facendo, non può fare, perché sta facendo davvero i salti mortali, è un caso difficilissimo. E non riconosco neanche Emanuele Neri".

I tre periti nominati dal gip dovranno analizzare punto per punto i fotogrammi del video della cam 3 della farmacia San Martino di via del Ciclamino che la sera del 3 ottobre 2023 ha ripreso un soggetto tornare verso il condominio in un orario compatibile con quello dell'omicidio.

Dovranno capire dai vari elementi, vestiti, altezza, postura e movimenti, se la persona del video è effettivamente Louis Dassilva, come sostiene la Procura, o un altro uomo, come, per esempio, un vicino di casa della vittima, Emanuele Neri, che, dopo la diffusone del filmato, si era riconosciuto nelle immagini, prima di ritrattare e affermare di non esserne sicuro al cento per cento. Il 26 novembre alle 16 ci sarà un primo sopralluogo, una seconda fase è prevista invece entro dicembre.

Le minacce di Valeria Bartolucci, moglie di Louis. Bianchi: "Non ho incastrato Louis, l'ho sempre ritenuto non colpevole"

Durante la puntata a Bianchi ha parlato anche delle minacce rivolte in più occasioni a lei e a sua figlia 17enne da Valeria Bartolucci, moglie di Dassilva, convinta che l'ex amante del marito abbia voluto incastrarlo.

"Sono parole tremende quelle che sta dicendo questa donna, passano il segno. Sono ingiustificabili. Io ho commesso un solo errore, quello di avere una relazione (con Louis, ndr)", ha spiegato.

E alle accuse di aver incastrato il 34enne, ha replicato: "Non l'ho incastrato, anzi, l'ho sempre ritenuto non colpevole e l'ho sempre detto. Non avevo motivo di incastrarlo, nella mia testa non è mai passato", ha aggiunto Bianchi.