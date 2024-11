video suggerito

Pierina Paganelli, tre periti per analizzare la prova regina: il video che potrebbe incastrare Louis Il Gip di Rimini oggi ha conferito gli incarichi per fissare gli esperimenti probatori sui video che incastrerebbero, secondo la procura, l'assassino di Pierina Paganelli. Presenti sia Louis Dassilva sia Manuela Bianchi che si sono rivisti per la prima volta dall'arresto del 34enne.

A cura di Antonio Palma

Saranno tre i periti che collaboreranno alle analisi tecniche sulla cosiddetta prova regina del caso Pierina Paganelli: il video che potrebbe incastrare o scagionare Louis Dassilva, il 34enne unico indagato e in carcere per l’omicidio della 78enne uccisa a coltellate il 3 ottobre dello scorso anno nel garage del condominio di via del Ciclamino a Rimini, dove viveva. Nell’udienza di oggi, infatti, il giudice ha dato l’incarico per gli esperimenti probatori che dovranno analizzare ogni aspetto di quel filmato che, seconda l’accusa, riprenderebbe Louis nelle ore del delitto.

Durante l’azienda che si è tenuta oggi al Tribunale di Rimini, il giudice per le indagini preliminari Vinicio Cantarini infatti ha dato incarico all’ingegnere Sebastiano Battiato a cui per le analisi tecniche si uniranno i due periti di parte, uno del sostituto procuratore Daniele Paci e uno della difesa dell’indagato. I tre dovranno analizzare punto per punto i fotogrammi del video della cam 3 della farmacia San Martino di via del Ciclamino che la sera del 3 ottobre 2023 ha ripreso un soggetto tornare verso il condominio in un orario compatibile con l'omicidio.

Un fotogramma del video che sarà esaminato dai periti

In particolare si dovrà capire dai vari elementi come vestiti, altezza, postura e movimenti, se la persona del video sia Louis Dassilva o un altro uomo come ad esempio il vicino di casa di casa Emanuele Neri che, dopo la diffusone del filmato, si era riconosciuto in quelle immagini prima di ritrattare e affermare di non esserne sicuro al cento per cento. I periti probabilmente ricostruiranno la scena nello stesso punto come un set cinematografico chiedendo all’indagato di fare lo stesso percorso.

Nell’udienza di oggi in Tribunale presenti sia Louis Dassilva sia Manuela Bianchi, la nuora di Pierina che con l'indagato aveva avuto una relazione sentimentale e che per gli indiretti potrebbe essere stato il movente del delitto. I due si sono rivisti per la prima volta dall’arresto del 34enne nel luglio scorso ma solo a distanza e non si sono potuti parlare. Dassilva era seduto nello spazio riservato agli indagati, Manuela Bianchi in quella delle parti offese