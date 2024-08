video suggerito

Pierina Paganelli, l'interrogatorio della moglie di Dassilva e gli audio su Manuela Bianchi: "Pagherà" Terminato l'interrogatorio di Valeria Bartolucci, indagata per stalking nei confronti di Manuela Bianchi, la nuora di Pierina Paganelli ed ex amante del presunto assassino della 78enne di Rimini. Il suo avvocato: "È stato un racconto molto sofferto".

A cura di Susanna Picone

Valeria Bartolucci e Manuela Bianchi

"Sono serenissima": aveva pronunciato solo queste parole Valeria Bartolucci, la moglie dell’unico indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli a Rimini, arrivando oggi in Questura per essere interrogata. E non ha detto nulla ai giornalisti neppure all’uscita, quando il suo avvocato ha parlato per lei.

Interrogata Valeria Bartolucci: è indagata per stalking

La donna, moglie di Louis Dassilva – il senegalese arrestato con l’accusa di aver ucciso lo scorso ottobre la 78enne nei garage del condominio in via del Ciclamino – è indagata per stalking nei confronti di Manuela Bianchi, la nuora di Pierina. Manuela Bianchi e Louis Dassilva avevano una relazione clandestina.

Bianchi ha denunciato la ex amica dopo i fatti avvenuti in seguito all’omicidio di Rimini e quando è diventata ormai di dominio pubblico la sua relazione extraconiugale con il presunto assassino di Pierina.

Pierina Paganelli e Louis Dassilva

Al termine dell’interrogatorio l'avvocato di Bartolucci ha detto che la sua assistita ha fornito la sua versione dei fatti: "Ha raccontato la sua verità e quello che riteneva giusto a sua tutela. È stato un racconto molto sofferto", ha aggiunto. Per il momento non risultano misure cautelari nei confronti di Valeria.

Gli audio della moglie di Louis Dassilva contro Manuela Bianchi

Intanto, mentre Valeria Bartolucci rispondeva agli inquirenti, la trasmissione tv Pomeriggio Cinque News oggi è tornata sul caso dell'omicidio di Pierina Paganelli con dei vocali in qui si sente la moglie di Dassilva pronunciare delle frasi molto forti nei confronti di Manuela Bianchi.

"Adesso forse riesce a capire perché gli vorrei fare un'incisione come durante l'autopsia – le parole di Valeria Bartolucci – Perché lei voleva vincere la guerra senza fare prigionieri e pensava di essere talmente furba che non solo mi avrebbe rubato il marito, ma mi avrebbe proprio privata anche di quel briciolo di dignità che mi sarebbe rimasta. Perché una persona che nel momento in cui va a letto con un'altra persona, sposata, tu frequenti la sua casa, mangi alla loro tavola, ti insinui nelle loro uscite del fine settimana, nel picnic delle stelle cadenti…cioè, voleva stravincere no?".

E ancora, si sente dire: "Tutto il bene, l'affetto, l'empatia, la compassione, la tenerezza che io avevo avuto per lei in quei momenti, in quei periodi, si è trasformato all'istante in odio, ma un odio puro. Un odio velenoso, distillato, concentrato, che è la ragione che mi tiene in vita: che lei un giorno pagherà e pagherà per mano mia, non del karma".

Anche davanti alle telecamere la donna indagata per stalking aveva espresso parole dure su Manuela Bianchi: "Penso sia una delle persone più abiette che io abbia mai conosciuto”.