Pierina Paganelli, la vicina Valeria Bartolucci: “Tentativo di trascinarci, siamo stati minacciati” Secondo la vicina di casa di Pierina Paganelli, Valeria Bartolucci, ci sarebbe stato un tentativo di “trascinare lei e il marito Louis Dassilva” nelle indagini per l’omicidio dell’anziana uccisa 5 mesi fa in circostanze ancora avvolte nel mistero. Principali sospettati, anche se non indagati, restano la nuora Manuela Bianchi, il fratello Loris e i due vicini di casa, Dassilva e Bartolucci. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È convinta dell'innocenza del marito Valeria Bartolucci, vicina di casa di Pierina Paganelli ed ex amica della nuora Manuela Bianchi. Secondo la donna, che oggi continua a vivere con il partner nell'abitazione dello stabile di via del Ciclamino dove 5 mesi fa fu uccisa Paganelli, gli indizi porterebbero tutti verso la nuora della vittima che come lei non risulta indagata.

La nuora di Paganelli ha recentemente fatto sapere di voler cambiare casa, soprattutto dopo le minacce ricevute in seguito alla morte dell'anziana, ancora avvolta nel mistero. Una decisione che in realtà era stata maturata già diverso tempo fa, dopo la separazione con il marito, Giuliano Saponi, e dopo la fine della relazione extraconiugale con il vicino Louis Dassilva, marito di Bartolucci.

Il rapporto tra i due, divenuto di dominio pubblico proprio durante le indagini per la morte di Pierina Paganelli, ha causato una rottura tra Manuela Bianchi e l'amica Valeria. Nonostante questo, però, nessuno dei quattro principali sospettati dagli inquirenti ha mai "tradito" l'altro, rimanendo sempre fedeli alle iniziali versioni dei fatti. Manuela Bianchi, il fratello Loris, il vicino di casa Louis e la moglie Valeria Bartolucci non risultano infatti iscritti al registro degli indagati.

"Per me – ha spiegato ai microfoni de La Vita in Diretta – gli indizi portano in una direzione. Sono solo io che li vedo? Io ho saputo della relazione tra Manuela e mio marito il 31 ottobre, da quel momento ogni rapporto con Bianchi è cessato per me. È stato un dolore, un dispiacere, una delusione. Ho dichiarato che ho la sensazione che qualcuno cerchi in tutti i modi di tirare dentro questa faccenda sia me che Louis. Non faccio nomi, ma penso che sia abbastanza facile evincerlo”.

Bartolucci ha poi sottolineato che i rapporti con Manuela Bianchi sono cessati di colpo dopo aver scoperto la relazione intrattenuta dall'amica con il marito. "Se lei ha usato Louis? Non ho elementi per dirlo – ha affermato -. Da quando so di questa relazione ho chiuso ogni rapporto con lei: non ci parliamo e non ci vediamo".

Pierina e al sua famiglia

Manuela Bianchista inoltre lasciando l'abitazione di via del Ciclamino dove fino a 5 mesi fa ha vissuto con la figlia e con il marito Giuliano. "Se capita che ci incontriamo per le scale del palazzo – ha dichiarato Bartolucci – sono purtroppo costretta a incrociare la sua strada, ma altrimenti ci evitiamo. Io e Louis abbiamo ricevuto minacce, lettere anonime, insulti, bisbigli. Le lettere anonime contenevano una moltitudine di insulti irripetibili e auguri di marcire in galera e farsi tanti anni di carcere. Io non mi sento tranquilla quando esco di casa, soprattutto nelle ore serali. Sono cinque mesi che la sera non esco se non accompagnata da Louis".

Ci sarebbe un altro elemento finora poco considerato dagli inquirenti per risolvere il caso, ossia il presunto debito accumulato da Giuliano Saponi, figlio di Pierina Paganelli, per 7mila euro. Dopo l'incidente in bici che ha lasciato Saponi senza lavoro, costringendo Manuela Bianchi a occuparsi da sola del sostentamento della figlia adolescente, l'uomo avrebbe accumulato una serie di debiti che l'ex moglie avrebbe cercato di far rientrare in tutto i modi.

Manuela Bianchi avrebbe deciso a un certo punto di rivolgersi al padre Duilio, chiedendogli in prestito 5mila euro per estinguere i debiti. Tremila sarebbero stati impiegati subito dalla nuora di Pierina, mentre altri duemila sarebbero stati consegnati a Dassilva "per paura di pignoramenti da parte dell'ufficiale giudiziario". L'uomo, quindi, avrebbe fatto da "custode" della somma di denaro che, secondo Manuela, gli sarebbe stata consegnata in un incontro faccia a faccia.

"La questione dei duemila euro – ha spiegato Bartolucci alla trasmissione Rai – è assolutamente inspiegabile per quanto mi riguarda. Manuela non aveva nessun motivo di consegnare a Louis quei soldi. Se è vero che erano stati donati dal padre, perché doveva consegnarglieli lei? Duilio vive nella casa di fronte, Louis avrebbe perciò dovuto fare un metro e mezzo per andare a prenderli. Questo è uno degli elementi che, ad esempio, mi ha portato a credere che ci fosse un tentativo di coinvolgerlo. Avrebbe potuto consegnarli a me, perché non l’ha fatto? Ho chiesto spiegazioni più volte a Manuela, ma non ne ho mai avute. Si è sempre sottratta al confronto”.