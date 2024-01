Pierina Paganelli, Manuela Bianchi lascia via del Ciclamino. Scriveva: “A casa trattata peggio di prima” Manuela Bianchi è pronta a lasciare via del Ciclamino, dove ha vissuto fino all’omicidio di Pierina Paganelli. La nuora della 78enne, che non è indagata, porterà con sé la figlia minorenne. “Ho paura per i messaggi minatori che ricevo, qui non mi sento più sicura” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

Manuela Bianchi

Lascerà l'appartamento di via del Ciclamino a Rimini Manuela Bianchi, la nuora della 78enne Pierina Paganelli trovata morta nel garage del condominio nel quale viveva. Chi ha ucciso l'anziana, colpita con più coltellate, è ancora a piede libero, ma i principali sospettati nella vicenda restano la nuora della vittima, il fratello Loris Bianchi e i due vicini di casa, Valeria Bartolucci e Louis Dassilva. Nessuno dei quattro è attualmente indagato, ma i malumori tra vicini di casa avrebbero spinto Manuela Bianchi a lasciare il condominio di via del Ciclamino.

Il cambio di avvocati da parte di Bartolucci

Il gruppo, prima che la relazione extraconiugale tra Bianchi e Dassilva diventasse nota agli inquirenti e alla stampa, aveva lo stesso pool legale. Oggi invece, Bartolucci ha annunciato di aver cambiato avvocato e la nuora di Paganelli è pronta a lasciare il condominio dove è avvenuto l'omicidio. Alla base della sua decisione, la paura per alcuni messaggi minatori ricevuti nel corso dei mesi sul pianerottolo di casa e perfino sui muri del sottopassaggio stradale dove la donna era solita incontrare il vicino di casa.

Secondo quanto riferito dal programma Tv "Quarto Grado", Manuela avrebbe deciso di portare con sé anche la figlia minorenne. "Se chi scrive questi messaggi può arrivare fin davanti alla porta di casa mia – ha detto – allora non mi sento più sicura in questo condominio. Per questo ho scelto di portare con me mia figlia e di allontanarmi da via del Ciclamino".

I rapporti incrinati tra Valeria Bartolucci e Manuela Bianchi

Cade quindi anche l'ultimo contatto tra Bartolucci e Manuela Bianchi, un tempo molto amiche. Secondo quanto reso noto dal programma televisivo di Rete 4, Valeria Bartolucci avrebbe proposto alla vicina di casa di incontrarsi poco dopo la rivelazione della relazione extraconiugale avuta con Dassilva per un confronto faccia a faccia. Manuela non si è però presentata, ma ha risposto alle richieste tramite sms.

"Come sai – aveva spiegato nelle chat – non ho cercato nessuno. Volevo dirti questa cosa da tanto tempo ma temevo la tua reazione. Purtroppo mi sono innamorata. Quella che credi di sapere non è tutta la verità". Bianchi aveva inoltre fatto riferimento anche all'omicidio di Pierina. "Desidero che veniate fuori da questa situazione in cui entrambi vi siete ritrovati vostro malgrado. Chi ama vuole il bene dell'altro e se il bene di Louis sei tu, io non posso che essere felice".

Meno conciliante era stata invece Barolucci, che aveva chiesto all'ex amica di riferirle quanto scritto faccia a faccia. "Se hai paura della mia reazione – aveva scritto – sappi che oggi non voglio fare nulla". Dall'altra parte Manuela continuava a fare riferimento alla relazione avuta col vicino di casa. "Sono stata in pena per voi questa notte – rispondeva Bianchi -. Quanto accaduto con te mi addolora e in casa vengo trattata peggio di prima. Mi dispiace per tutto questo e spero che stiate meglio".