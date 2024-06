video suggerito

Pierina Paganelli, la difesa di Manuela: “Indizi portano alla premeditazione”. Primo interrogatorio per Louis È stato convocato in Questura a Rimini per martedì prossimo Louis Dassilva, unico indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli. Il criminalista Barzan, che assiste la nuora della vittima, Manuela Bianchi, dopo i rilievi tecnici effettuati mercoledì scorso sulla scena del crimine: “Tutti gli indizi portano alla premeditazione”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Continuano gli accertamenti sul caso legato alla morte di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa con 29 coltellate la sera del 3 ottobre nel garage del comprensorio di via del Ciclamino a Rimini, dove viveva. Al momento resta nel registro degli indagati solo un nome, quello di Louis Dassilva, il vicino di casa della vittima, che è stato convocato per martedì prossimo alle 10 in Procura per il primo interrogatorio. Accompagnato dal suo avvocato, Riario Fabbri, potrà scegliere se rispondere alle domande o avvalersi della facoltà di restare in silenzio. Si tratta del primo interrogatorio a cui si sottoporrà da quando è indagato.

Louis, prima della svolta in seguito alla sua iscrizione nel registro degli indagati, è stato a lungo sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti, che avevano concentrato subito dopo l'omicidio della 78enne i propri sospetti non solo su Louis e la moglie, Valeria Bartolucci, ma anche su Manuela Bianchi, nuora della vittima, e il fratello Loris Bianchi.

Mercoledì scorso proprio il team legale che assiste Manuela ha effettuato rilievi tecnici sulla scena del crimine. Presenti il criminalista e consulente di parte Davide Barzan, insieme all'avvocato Nunzia Barzan e al generale Luciano Garofano, a capo dei Ris di Parma per 14 anni.

"Abbiamo esaminato la scena del crimine e abbiamo fatto una lunga chiacchierata con Manuela con la quale abbiamo ripercorso gli attimi del ritrovamento del cadavere. Come ha dichiarato anche Garofano, tutti gli indizi portano alla premeditazione. Noi sosteniamo che saranno dirimenti le prove scientifiche ma non abbiamo ancora la possibilità di vedere gli atti che ci permettano di capire perché è stato indagato Louis. A nostro avviso bisogna indagare non nell'ambito familiare e di prossimità", ha spiegato a Fanpage.it il criminalista Davide Barzan.

Per altro, sempre nei giorni scorsi, sono state sentite dagli inquirenti, dopo la figlia minorenne, anche due amiche di Manuela, che avrebbero confermato la relazione extraconiugale della donna con Louis Dassilva, definita per altro, secondo indiscrezioni, una vera e propria infatuazione. Le due sono state convocate in Questura come persone informate sui fatti.