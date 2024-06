video suggerito

Pierina Paganelli, oggi accertamenti tecnici sulla scena del crimine: presenti i consulenti di Manuela Nuovi rilievi tecnici oggi in via del Ciclamino a Rimini, dove lo scorso 3 ottobre è stata uccisa con 29 coltellate Pierina Paganelli. Lo ha annunciato a Fanpage.it Davide Barzan, criminologo e consulente di parte di Manuela Bianchi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Da sinistra: Manuela Bianchi e Pierina Paganelli.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Omicidio di Pierina Paganelli a Rimini ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I consulenti di Manuela Bianchi tornano oggi sulla scena dell'omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre scorso nel garage di via del Ciclamino a Rimini, all'interno del condominio nel quale viveva.

A partire dalle ore 10.30 il criminologo e consulente di parte Davide Barzan, insieme all'avvocato Nunzia Barzan e al generale Luciano Garofano, a capo dei Ris di Parma per 14 anni, si recheranno proprio in via del Ciclamino per accertamenti tecnici per "effettuare rilievi e fare finalmente luce sulla morte di Pierina", ha spiegato a Fanpage.it Davide Barzan.

Manuela Bianchi e Davide Barzan.

Manuela Bianchi, nuora della vittima perché sposata con il figlio Giuliano Saponi, è stata a lungo sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti subito dopo il delitto, quando emerse anche l'indiscrezione della sua relazione con Louis Dassilvia, che è stato iscritto qualche settimana fa nel registro degli indagati.

"Ribadiamo l'estraneità di Manuela ai fatti, crediamo che l'inchiesta sia stata viziata in una prima fase dalla notizia della sua relazione con Louis", ha spiegato Barzan e Fanpage.it.

Nei giorni scorsi era stata convocata in Questura anche la figlia minorenne di Manuela Bianchi: la ragazza, che ha 17 anni, è stata sentita in audizione protetta per una nuova acquisizione di sommarie informazioni testimoniali, insieme ad un cugino. La minore, la sera in cui la nonna è stata uccisa, sarebbe stata nella sua casa, sempre in via del Ciclamino, insieme alla mamma e allo zio. È quanto aveva già raccontato in precedenza agli inquirenti, che le avevano anche sequestrato il cellulare per poter verificare gli agganci alla rete Wifi.