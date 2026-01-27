Pierina Paganelli, in aula le chat di Manuela con Louis: “Voleva un figlio e una famiglia con lui”

Sono state analizzate davanti alla Corte d’Assise le chat intercorse poco prima del delitto di Pierina Paganelli tra Manuela Bianchi e l’ex amante, Louis Dassilva. La donna sognava un futuro con il vicino di casa dopo la separazione dal marito, Giuliano Saponi. Al centro dell’udienza anche le immagini della Cam3.

Pierina Paganelli

Sono tornati nell'aula della Corte d'Assise agenti di polizia e consulenti della procura che hanno lavorato alle indagini relative all'omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne morta in via del Ciclamino a Rimini. Per l'omicidio è imputato Louis Dassilva, vicino di casa della donna e amante della sua ex nuora, Manuela Bianchi.

Al centro dell'udienza, oltre ai rilievi effettuati dalle autorità sulla cam3, che ha inquadrato una figura sfocata nei pressi del garage la sera del delitto, avvenuto nell'ottobre 2023, anche i cellulari dei protagonisti della vicenda. Tantissimi i messaggi tra Manuela Bianchi e gli altri protagonisti del giallo.

Le chat segrete con Dassilva e i messaggi a Valeria Bartolucci

Stando alle testimonianze rese dagli agenti del Servizio centrale operativo di Roma, Manuela aveva intrattenuto con Dassilva diverse conversazioni per concordare incontri segreti in garage. A settembre 2023, un mese prima del delitto, Bianchi avrebbe palesato nei suoi messaggi la speranza di rimanere incinta di Dassilva per avere una famiglia con lui.

Valeria Bartolucci era invece ignara dei progetti di vita che Manuela stava facendo con suo marito, Louis Dassilva. Nelle chat con la donna, Valeria raccontava di presunte telefonate che Pierina avrebbe fatto ai propri figli. Sono stati letti alcuni messaggi nei quali Bartolucci avrebbe detto all'ex amica: "Tua suocera è rivoltante".

In altri sms di settembre, Louis incitava l'ex amante a "reagire" ai "maltrattamenti" dei parenti del marito Giuliano. "So che sei una vittima – scriveva – per quello ti ho detto di reagire".

Le analisi sulle immagini della telecamera Cam3

Sulla cam3, invece, il perito Franco Molteni ha ribadito che l'uomo ripreso alle 22.17 del 3 ottobre 2023 aveva un "movimento caratterizzante, specifico e anomalo della spalla" incompatibile con quello di Emanuele Neri, un altro residente di via del Ciclamino che negli scorsi mesi aveva manifestato il dubbio di essere stato inquadrato dalla cam3. In sede di incidente probatorio, però, si era esclusa la compatibilità della persona ripresa con l'imputato, Louis Dassilva.