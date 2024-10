video suggerito

Pierina Paganelli, il ricordo dei figli a un anno dall’omicidio: “Nostra madre era un’esplosione di colori” In una nota diffusa dalla loro legale i figli di Pierina Paganelli, Chiara, Giacomo e Giuliano, hanno ricordato la madre a un anno dall’omicidio. La 78enne venne trovata morta il 3 ottobre 2023 nel garage del condominio in cui viveva in via del Ciclamino a Rimini. Unico indagato per l’omicidio è il vicino di casa della donna Louis Dassilva. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

Pierina Paganelli

“Un ritratto di nostra madre? Sarebbe pieno di colori, un'esplosione di colori, perché lei sapeva trasmettere al contempo serenità e gioia. Tutte le volte che pensiamo a lei ci vengono in mente solo ricordi positivi e allegri, tanto che ci chiediamo come sia possibile, con il dubbio di non essere obiettivi".

Così i figli di Pierina Paganelli, Chiara, Giacomo e Giuliano, hanno ricordato la madre a un anno dal suo omicidio in una nota diffusa dalla loro avvocata Monica Lunadei. La 78enne era stata trovata morta il 3 ottobre 2023 nel garage del condominio in cui viveva in via del Ciclamino a Rimini.

"Dopotutto, nostra madre ha attraversato prove e momenti difficili nella sua vita, solo da ultimo l‘incidente occorso a Giuliano, eppure non l'abbiamo mai vista affranta o sconfitta, anzi, è sempre rimasta positiva, forte, convinta che le cose si sarebbero messe a posto… ma non da sole, dandosi da fare: per questo, oltre ai tanti bei ricordi, ci ha lasciato tanti begli insegnamenti", hanno aggiunto i figli della donna.

Per l'omicidio di Paganelli è indagato e in carcere il vicino di casa Louis Dassilva, metalmeccanico 34enne di origini senegalesi. L'uomo aveva una relazione con la nuora della 78enne, Monica Bianchi. Secondo alcuni, il movente dell’omicidio sarebbe proprio da ricercarsi nella volontà di difendere la segretezza della sua relazione extraconiugale.

"Ringraziamo di cuore le innumerevoli persone che ci hanno dimostrato in questo lungo anno trascorso dalla sua morte, sincera solidarietà e vicinanza per quanto accaduto a lei ed alla nostra famiglia", hanno detto ancora i figli di Paganelli nel comunicato.

"Pur nel pieno rispetto del diritto di cronaca, addolora vedere che, personaggi senza titolo alcuno e senza scrupoli abbiano speculato e stiano continuando a speculare su questa tragedia al solo fine di perseguire una propria notorietà personale. – hanno scritto, rinnovando la loro "fiducia negli operatori di Giustizia, che ci stanno accompagnando e sostenendo in questo doloroso percorso, è granitica e non abbiamo dubbi sul fatto che si riuscirà a fare definitivamente luce su quanto accaduto.”