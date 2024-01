Omicidio Pierina Paganelli, novità sull’incidente del figlio Giuliano: isolata l’immagine di un furgone L’incidente subito da Giuliano Saponi viaggia su un binario d’indagine differente rispetto all’inchiesta per omicidio della madre Pierina Paganelli. Per il delitto della 78enne di Rimini non c’è ancora nessun indagato dopo più di tre mesi dall’accaduto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Susanna Picone

Pierina Paganelli e il figlio Giuliano.

Nel giallo di Pierina Paganelli, la donna di 78 anni uccisa a coltellate la notte del 3 ottobre nel garage del condominio di via del Ciclamino a Rimini in cui viveva, si torna a parlare anche del misterioso incidente subito da suo figlio Giuliano Saponi qualche mese prima del delitto.

Un incidente che ha costretto l’uomo per molto tempo in ospedale in gravi condizioni e sul quale si è tornati a indagare dopo l’omicidio di Pierina. La novità è che c’è un'immagine sulla quale sta lavorando la polizia scientifica di Roma che potrebbe far risalire al veicolo che travolse Saponi il 7 maggio 2023.

Sull'incidente indaga il sostituto procuratore Luca Bertuzzi: ad oggi non sarebbero stati trovati collegamenti diretti con l’indagine, per l'omicidio della madre, coordinata invece dal pm Daniele Paci, per cui non è detto che eventuali novità su Saponi possano rappresentare una chiave di svolta anche per il giallo della madre.

Pierina e al sua famiglia

Gli inquirenti sono riusciti a isolare un fotogramma delle telecamere di sicurezza in cui si vede quello che sembra essere un furgone, o forse una jeep di colore bianco, allontanarsi dal luogo dell'incidente negli orari compatibili con l’investimento di Giuliano Saponi, al mattino presto del 7 maggio. Il lavoro in corso sull’immagine potrebbe portare alla lettura della targa del veicolo e quindi anche all'identità del conducente che ha lasciato l'uomo in fin di vita sull'asfalto.

Durante le indagini si è appurato come Giuliano Saponi sia stato colpito alla testa dallo specchietto del mezzo che transitava a velocità sostenuta. Quando la madre è stata uccisa – nei sotterranei del condominio in cui vive anche Saponi con la moglie Manuela Bianchi e la figlia – il figlio della vittima si trovava ancora in ospedale per le gravi ferite riportate. È stato dimesso solo qualche settimana dopo.