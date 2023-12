Pierina Paganelli, nuovo sopralluogo in via del Ciclamino: al vaglio i video della farmacia Nuovo sopralluogo degli inquirenti nel complesso residenziale di via del Ciclamino a Rimini dove lo scorso 3 ottobre fu uccisa Pierina Paganelli: sono state realizzate una serie di misurazioni per valutare la profondità del campo visivo delle telecamere della farmacia San Martino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Continuano a ritmo serrato le indagini sull'omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne di Rimini uccisa con 29 coltellate nel garage del condominio nel quale viveva in via del Ciclamino lo scorso 3 ottobre. A tre mesi dal delitto, il killer non ha ancora un volto e un nome.

Per questo gli inquirenti sono ritornati sul luogo dell'omicidio ed hanno effettuato un nuovo sopralluogo. Oggi, giovedì 21 dicembre, come riporta Il Resto del Carlino, dalle 12.30 alle 13.15, i poliziotti si sono recati per l'ennesima volta nel complesso residenziale, dove oltre a Pierina vivono la nuora Manuela Bianchi e i coniugi Valeria e Louis Dassilva che sono stati finora "osservati speciali" da parte degli investigatori, pur non essendo mai stati iscritti nel registro degli indagati.

L'attenzione degli agenti si è focalizzata in particolar modo, riporta il quotidiano, sulle telecamere presenti all'interno della farmacia San Martino, che fino ad oggi hanno già fornito alcuni preziosi elementi utili alla prosecuzione delle indagini.

In particolare, sono state realizzate una serie di misurazioni per valutare la profondità del campo visivo delle telecamere. Già nelle scorse settimane erano stati acquisiti video provenienti da due dispositivi, puntati in direzioni differenti. Una delle due camere, alle 22:20 del 3 ottobre scorso ha immortalato una figura maschile allontanarsi dal complesso residenziale di via Del Ciclamino con qualcosa in mano, forse un sacchetto, che potrebbe appartenere al killer di Pierina.

È probabile che i nuovi rilievi svolti oggi possano aiutare gli investigatori a stabilire l'altezza della figura sconosciuta vista allontanarsi dal condominio la sera del delitto.