A 16 anni picchia un disabile per uno “sguardo di troppo” alla fidanzata e poi pubblica il video su TikTok

Un uomo con disabilità di 33 anni è stato picchiato a Trani da un 16enne. L’aggressione è stata pubblicata su TikTok e il video ha contribuito a identificare il presunto aggressore.

Oggetto della violenza è un 33enne con disabilità

Un uomo con disabilità di 33 anni è stato picchiato con calci e pugni da un 16enne a Trani. L'aggressione si è verificata nel pomeriggio del 2 gennaio, in via Umberto, una delle zone centrali della città. Tutto sarebbe partito da uno sguardo di troppo che il 33enne avrebbe lanciato alla fidanzatina, anche lei adolescente, del 16enne.

L'aggressione è stata ripresa in un video pubblicato su TikTok, cancellato solo a seguito della denuncia presentata dal 33enne alle autorità. Le immagini mostrano tutta la brutale sequenza: prima un pugno al volto, poi un calcio allo sterno, e infine lo spintone. La vittima cerca debolmente di difendersi con un braccio, ma senza risultato. Secondo quanto si apprende, l'uomo soffrirebbe di un ritardo mentale.

Il 33enne è stato accompagnato al pronto soccorso dove i medici hanno riscontrato lesioni al volto guaribili in pochi giorni, ma non si sarebbe fatto refertare. A seguito della denuncia e della pubblicazione del video sono state avviate le indagini che hanno permesso ai Carabinieri di identificare il 16enne. Al momento la sua posizione è al vaglio della Procura per i minorenni di Bari.