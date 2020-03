Diversi lotti di Frutta Secca confezionata sono stati ritirati dal mercato per possibile rischio chimico per i consumatori. Lo segnala il Ministero della salute con un avviso di immediato richiamo dal mercato di prodotti alimentari pubblicato oggi sul proprio portale web dedicato agli avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori. Nel dettaglio, si tratta di tre diverse varietà di Frutta Secca prodotta e commercializzata a marchio Milani dalla ditta Milani Remigio e c snc nel proprio stabilimento di via Trieste a Occhiobello, in provincia di Rovigo. Come spiegano i tre avvisi del Ministero, sono interessati alcuni lotti di MIX01 – Mix Break Wellness venduti in busta singola di plastica in confezioni da 200 grammi, MIX06 – Mix Break Wellness venduto in confezioni da 280 grammi e MIX05 – Mix Break Wellness venduto in confezioni da 1 chilogrammo.

Per quanto riguarda il MIX01 – Mix Break Wellness da gr.200, ad essere interessato dal richiamo è il lotto numero H9085 con data di scadenza o termine minimo di conservazione fissata al 25 marzo 2020. Per quanto riguarda il MIX06 – Mix Break Wellness da gr.280, i lotti interessati son due: il numero C9143 con data di scadenza o termine minimo di conservazione fissato al 25/05/2020 e il numero A9084 con data di scadenza 23/03/2020. Per quanto riguarda infine il MIX05 – Mix Break Wellness da Kg.1 il richiamo dagli scaffali riguarda il lotto numero F9107 con data di scadenza 16/04/2020.,

Come spiegano gli avvisi di richiamo, il ritiro dai negozi si è reso necessario a seguito della segnalazione di un fornitore della materia prima Bacche di Goji che è risultata avere pesticidi oltre la norma. In particolare si parla di superamenti dei limiti delle sostanze "Carbofuran" e "Esaconazolo". Il richiamo della frutta secca dunque è connesso al precedente richiamo di Bacche di Goji disposto nei giorni scorsi.