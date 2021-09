Pescara, maestre chiedono le mascherine in classe, padre no vax le minaccia: “Ho una balestra” L’uomo aveva insultato e minacciato il personale dell’istituto in vari episodi lo scorso anno scolastico ma con il nuovo anno le sue minacce si sarebbero fatte più esplicite fino a far scattare l’allarme. L’uomo è stato denunciato per minacce gravi, sequestrati un fucile ad aria compressa e numerosi pallini.

A cura di Antonio Palma

“Ho acquistato una potente balestra e posso colpire anche a distanza” così un padre no vax di un piccolo alunno di scuola elementare è arrivato a minacciare gli insegnanti della scuola dei figli colpevoli, a suo modo di vedere, di voler imporre la mascherina a scuola ai piccoli. L’episodio è avvenuto in una scuola primaria di Pescara e ha visto come protagonista un 46enne del posto padre di un alunno. L’uomo è stato denunciato all'autorità giudiziaria per minacce gravi e nei suoi confronti gli agenti della squadra Mobile di Pescara hanno eseguito anche una perquisizione domiciliare per accertare la veridicità delle sue affermazioni.

Secondo quanto racconta il quotidiano Il Centro, il genitore si era reso protagonista in diverse occasioni di minacce ed aggressioni verbali nei confronti degli insegnanti della scuola frequentata dai figli in merito all’applicazione della normativa anti-Covid 19 sulle mascherine in classe. L’uomo aveva insultato e minacciato il personale dell’istituto in vari episodi lo scorso anno scolastico ma con il nuovo anno le sue minacce si sarebbero fatte più esplicite fino a far scattare l’allarme. Di fronte ad altri genitori che stavano accompagnando i figli davanti all'istituto scolastico, infatti, avrebbe annunciato di aver acquistato una balestra con la quale poter colpire gli insegnanti anche a distanza. Il dirigente scolastico, informato, ha deciso quindi di segnalare il fatto alla polizia che ha proceduto alla perquisizione. A casa dell'uomo però nessuna traccia della balestra ma sono stati trovati e sequestrati un fucile ad aria compressa e numerosi pallini di piombo. L’uomo è stato comunque denunciato per minacce gravi.