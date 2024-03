Pesaro, scappa in strada in pigiama della notte per evitare le botte del compagno violento: fermato 55enne Una donna residente a Pesaro è riuscita a fuggire durante la notte dall’abitazione dove il compagno violento di 55 anni la stava picchiando. L’uomo è stato fermato mentre la donna ha denunciato i soprusi subiti in un anno di relazione. Dopo il fermo del 55enne, è stata disposta la scarcerazione e il divieto di avvicinamento all’ex compagna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

In pigiama e con una scarpa sola, è fuggita in strada nel cuore della notte per chiedere aiuto. La donna stava cercando di salvarsi dalle botte del compagno, un 55enne di Pesaro poi arrestato con l'applicazione del codice rosso. Nei suoi confronti si è già tenuta l'udienza di convalida per il fermo dell'operaio edìle con precedenti specifici.

Per lui l'accusa è quella di lesioni e maltrattamenti ai danni della convivente. La donna, più giovane di lui di qualche anno, è riuscita a fuggire in strada dopo una lite avvenuta tra l'1 e il 2 marzo: secondo quanto reso noto, l'ex compagno l'aveva afferrata per i polsi e schiaffeggiata in pieno volto. Impaurita, è scappata di casa in pigiama e con una sola ciabatta per raggiungere la strada e dare l'allarme.

I passanti hanno soccorso immediatamente la donna che è poi stata medicata al pronto soccorso per ferite giudicate guaribili in 3 giorni. A quel punto, la vittima ha finalmente denunciato quanto ha subìto per un anno e mezzo di relazione. Sarebbero stati diversi, infatti, gli episodi di maltrattamenti che avevano innescato nella vittima un costante senso di ansia e di angoscia.

Al 55enne vengono inoltre contestate anche le minacce. Infatti, secondo quanto reso noto, la donna di origini rumene che vive in Italia da diverso tempo avrebbe denunciato anche minacce di morte dal convivente nei confronti suoi e dei figli avuti da una precedente relazione. "Prima uccido i tuoi figli – avrebbe detto il 55enne in più occasione – e poi te".

L'uomo avrebbe inoltre precedenti specifici che gli erano costati già una condanna. Il 55enne, difeso dall’avvocato Corrado Canafoglia, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giudice ha convalidato l’arresto, ma ha poi disposto anche la scarcerazione. Il 55enne infatti ha ricevuto solo un divieto di avvicinamento alla parte offesa, con l'applicazione del braccialetto elettronico.