Pesaro, due famiglie litigano davanti casa e si accoltellano: morto un 30enne, altri 4 feriti A Tavullia, in provincia di Pesaro Urbino, due famiglie si sono accoltellate durante una lite. Un 30enne è deceduto mentre altre 4 persone sono rimaste ferite. Si indaga sulle cause della lite.

A cura di Gabriella Mazzeo

immagine di repertorio

Un 30enne è stato accoltellato al cuore durante un furioso litigio avvenuto in provincia di Pesaro Urbino, più precisamente a Tavullia. I fatti si sono verificati alle 22 di ieri, mercoledì 7 agosto, dopo una violenta discussione tra due famiglie di origine albanese. In seguito all'accoltellamento, 4 persone sono rimaste ferite mentre il 30enne è deceduto presso l'ospedale di Cattolica (Rimini), dove era stato trasportato d'urgenza per essere sottoposto a un intervento chirurgico.

Non si conoscono ancora i contorni dell'aggressione, né i motivi che avrebbero spinto le due famiglie a litigare intorno alle 22 della serata di ieri. Tutti i feriti sono stati trasportati all'ospedale di Pesaro per le cure del caso. Nel frattempo, su quanto successo indagano i Carabinieri della locale Stazione, coordinati dalla Procura di Pesaro. Lo scopo delle indagini è quello di capire il movente dell'omicidio e individuare il responsabile, del quale ancora non è nota l'identità.

Dopo il ricovero in ospedale dei feriti, le forze dell'ordine hanno effettuato tutti i rilievi del caso sulla scena del crimine e stanno iniziando a ricostruire la vicenda tramite le testimonianze dei vicini di casa. Molti residenti del quartiere, infatti, si trovavano in casa al momento della feroce lite tra famiglie e hanno potuto udire le urla durante le prime fasi della discussione poi sfociata in una vera e propria colluttazione armata.

Secondo alcuni residenti, i due nuclei familiari non andavano d'accordo e avevano litigato spesso in strada. Non è ancora chiaro perché questa volta il diverbio tra vicini si sia trasformato in una vera e propria carneficina in cui una persona è deceduta e altre 4 sono rimaste ferite. Per ricostruire il tutto sarà necessario attendere gli sviluppi delle indagini dei carabinieri.