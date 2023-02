Perugia, obbliga la moglie a fare sesso: lei incinta perde il bambino. Condannato a 7 anni Picchiata dal marito che tornava a casa ubriaco. Violentata da quello stesso uomo che le aveva provocato un’emorragia che aveva portato la donna ad abortire. L’uomo è stato condannato a 7 anni.

A cura di Biagio Chiariello

Anni di abusi e maltrattamenti, di percosse e violenze. Addirittura, in una circostanza, l’avrebbe costretta ad avere un rapporto sessuale violento che poi avrebbe provocato un aborto. È una triste e angosciosa storia quella che arriva dalla provincia di Perugia dove un uomo di 55 anni, straniero, ieri è stato condannato a 7 anni di reclusione e al pagamento di un risarcimento di 25mila euro.

Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, l'indagato spesso ubriaco cercava in continuazione denaro dalla moglie per poi dilapidarlo alle slot machine. La donna, impaurita, aveva sempre nascosto tutto, dalle minacce alla percosse. Come quando sarebbe stata presa per i capelli e sbattuta per terra. La sventurata, terrorizzata dalle reazione dell'uomo, aveva parlato di una caduta accidentale.

Il 55enne, difeso dall’avvocato Sylvia Piazzoli, non solo avrebbe violentato la moglie – da cui aveva già avuto cinque figli – ma poco tempo dopo le aveva anche detto che l’avrebbe “lasciata morire là a terra perché se lo meritava”.

Gli abusi sono terminati solo quando, per difendere i figli, ha deciso di chiedere aiuto. Ora è così stata presa in carico dal Centro Antiviolenza.

Una storia di violenze in famiglia che ricorda da vicino quella avvenuta qualche giorno fa a Toano, in provincia di Reggio Emilia, dove i carabinieri hanno arrestato un uomo di 40 anni, accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate per aver picchiato la moglie incinta: "È mia e ne faccio quello che voglio" aveva replicato alla suocera. Un altro caso è invece quello di Oristano dove un 47enne è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, l'inchiesta era da un'altra denuncia per abusi sessuali sui figli della compagna: in quell'occasione, gli inquirenti avrebbero infatti raccolto le confessioni fatte agli psicologi dai due minori.