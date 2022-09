Perugia, lo sposo “scappa” il giorno prima delle nozze: “Non sono pronto per il matrimonio” Un giovane perugino venerdì ha annunciato alla fidanzata che l’indomani non si sarebbe sposato: “Non sono pronto per il matrimonio”.

A cura di Davide Falcioni

Mancavano ormai poche ore alla data fatidica e tutto era pronto: la chiesa, gli invitati, il ristorante, il fotografo. Eppure un giovane perugino invece del fatidico "sì" ha pronunciato un incredibile "no" e rinunciato in extremis a sposarsi senza un motivo apparente.

È accaduto venerdì scorso nel capoluogo umbro. Un ragazzo e una ragazza, entrambi perugini, sarebbero dovuti convolare a nozze nella giornata di sabato. Tuttavia, secondo quanto riportato da perugia24.net, il giorno precedente c'è stato un improvviso ripensamento: lui, evidentemente attanagliato da dubbi e paure, ha comunicato che non se la sarebbe sentita di andare fino in fondo. "Non sono pronto", avrebbe detto alla fidanzata, che già pregustava quello che immaginava come uno dei giorni più belli della sua vita, un momento atteso per almeno un anno dopo aver concordato la data e invitato centinaia di amici e parenti.

Stando a quanto si apprende, la cerimonia si sarebbe dovuta tenere nella zona di Assisi e tutto era pronto per il grande giorno. Poi la decisione improvvisa e del tutto inaspettata che ha spezzato in pochissimo tempo anni di vita insieme, di fidanzamento, di sogni e di progetti. Le ragioni di tale scelta attengono ovviamente alla sfera privata, ma quel che è certo è che si è trattato di una batosta per la povera sposa abbandonata a poche ore dalle nozze, con il vestito pronto a essere indossato e tutti gli occhi addosso per una giornata da protagonista. Una giornata diventata, poche ore prima, un vero incubo.