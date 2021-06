Una serata di beneficenza a Budrio per festeggiare un nuovo inizio. "Campioni sotto le stelle" vedrà la presenza di Giulia Moscariello, che a 18 anni ha perso una gamba salvando l'amica del cuore da un'auto impazzita e Beppe Signori, calciatore fino a quando, dieci anni fa, non è stato coinvolto in uno dei tanti filoni delle vicende giudiziarie legate al calcioscommesse. Pochi mesi fa il procedimento si è concluso con una prescrizione e due assoluzioni e ora ha ottenuto la riabilitazione sportiva dalla Figc. I due visiteranno nella giornata del 1 luglio il Centro protesi di Vigoroso, a Budrio, dove la giovane ha ricominciato a camminare sotto gli occhi vigili dell'amica del cuore grazie a una protesi all'avanguardia. Dalle 20.30 saranno invece in piazza 8 Marzo per una cena di beneficenza organizzata dagli amici di Signori, Giancarlo Lamanna e Claudio Betocchi, per raccogliere fondi per una borsa di studio in favore di Giulia.

I sogni per il futuro dopo la maturità

Lei, reduce dagli esami di maturità, sta ora pensando al futuro. Racconta di volersi iscrivere alla facoltà di Lettere Moderne presso l'Università degli Studi di Salerno. Per la specialistica già pensa a Roma o Bologna. Spiega che non pensava di riuscire a camminare di nuovo in così poco tempo. "Sono molto fiera di me – spiega -. Per tutto quanto. Ho avuto bei voti e ho ripreso a camminare in poco tempo. Ce l'ho fatta nonostante tutto e adesso non voglio rinunciare a nulla. Anzi, devo recuperare tutto il tempo perso". Nella notte del 30 luglio di un anno fa, Giulia e l'amica del cuore Chiara erano sedute su un muretto a chiacchierare quando ha notato un'auto impazzita dirigersi a folle velocità verso di loro. Giulia non ha esitato un attimo. "Ho dato uno spintone a Chiara, ma non sono riuscita a tirarmi indietro. Se tornassi a quella notte, rifarei tutto. Ci ho pensato spesso. Cercherei di essere più veloce per me, ma non ho dubbi che penserei prima a lei". Per il coraggio e l'altruismo, Giulia è stata nominata Alfiere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella. Presente con lei alla serata di beneficenza anche Chiara, l'amica messa in salvo. "Non mi lascia mai sola. Mi supporta e non voleva che trascorressi il mio compleanno da sola". Giulia compirà 19 anni nella giornata di lunedì e per questo traguardo si augura di poter tornare alla normalità.