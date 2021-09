Blitz della polizia contro no vax: preparavano uso di armi nei cortei, tra indagati 5 “guerriere” Dalle prime ore di questa mattina, giovedì 9 settembre, la polizia di Stato ha fatto scattare una serie di controlli con perquisizioni domiciliari e informatiche a carico di no vax che in un gruppo Telegram denominato ‘I guerrieri’ progettava azioni violente anche con armi durante manifestazioni di piazza contro vaccini anti covid o green pass.

A cura di Antonio Palma

Perquisizioni contro i no vax violenti in tutta Italia. Dalle prime ore di questa mattina, giovedì 9 settembre, la polizia di Stato, su ordine della magistratura, ha fatto scattare una serie di controlli con perquisizioni domiciliari e informatiche a carico di appartenenti al mondo no vax che si definivano "i guerrieri' su Telegram dove avrebbero organizzato l'uso di armi in manifestazioni di piazza contro vaccini anti covid o green pass con intenti violenti. Le perquisizioni sono state disposte dai pm della Sezione distrettuale Antiterrorismo della Procura di Milano, che stanno coordinando le indagini, ma hanno riguardato diversi soggetti del mondo no vax in varie parti d'Italia.

Nel dettaglio, la procura del capoluogo lombardo ha delegato la locale Digos e il compartimento di polizia postale per avviare perquisizioni rivolte nei confronti di soggetti residenti a Milano, Roma, Bergamo, Reggio Emilia, Venezia e Padova in collaborazione con gli omologhi uffici territorialmente competenti. Sono 8 gli indagati, cinque donne e tre uomini. Oltre alle abitazioni degli indagati, i controlli hanno riguardato pc, cellulari, tablet e account social. L'accusa nei confronti dei no vax è quella di aver manifestato intenti violenti da mettere in atto in occasione di pubbliche manifestazioni organizzate tramite un gruppo Telegram.

Tra le varie chat in particolare nel mirino degli inquirenti quella che parlava di violenze, anche con armi, durante un imminente raduno No Vax a Roma. Gli indagati infatti sono membri attivi di un gruppo Telegram denominato ‘I guerrieri' dove venivano progettate azioni violente da realizzare anche con l'uso di armi ed esplosivi fai da te in occasione delle manifestazioni ‘no green pass' organizzate su tutto il territorio nazionale, in particolare quella in programma a Roma per le giornate dell'11 e 12 settembre. L'accusa nei loro confronti è di di istigazione a delinquere aggravata.

Leggi anche Quali sono le regioni in cui gli insegnanti no vax saranno un problema a settembre

Secondo gli inquirenti, erano "molto determinate e arrabbiate" le 5 donne che si trovavano tra gli elementi di spicco del canale Telegram denominato ‘I guerrieri' ma si tratta di una frangia composta da persone con un "profilo basso" senza "esponenti d'area", gente comune: disoccupati, operai, portinai, camerieri. Uno degli uomini, che aveva un porto d'armi, era conosciuto per essere vicino all'indipendentismo veneto, ma al momento non sarebbe emerso niente di più strutturato.

Non si tratta della prima inchiesta contro i no vax, già nei giorni scorsi si sono mosse diverse Procure in tutta Italia dopo la scoperta di diversi canali social dove venivano organizzate manifestazioni ma anche azioni contro personaggi politici e e pubblici del mondo della sanità. Nei giorni scorsi ad esempio la Procura di Torino ha ordinato il sequestro di una chat Telegram usata da alcuni gruppi No Vax e No Green Pass che pubblicava dati personali dei virologi come numeri di telefono e indirizzi di casa, usati poi dai malintenzionati per minacciare e seguire gli esperti che in questi mesi si sono occupati di coronavirus con dichiarazioni apertamente favorevoli al vaccino.