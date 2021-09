Perde il controllo dell’auto e si schianta su un albero: Diana muore a 27 anni Nella prima mattinata di oggi una ragazza di 27 anni ha perso la vita ad Arezzo in un incidente stradale. È andata a sbattere contro un albero, dopo aver perso il controllo della sua Fiat Punto. La dinamica del sinistro è ancora da accertare. Si sono verificati rallentamenti del traffico sul tratto di strada coinvolto nell’incidente.

A cura di Mariafrancesca Stabile

Una ragazza di 27 anni di Subbiano, in provincia di Arezzo, Diana Cuseri, ha perso la vita in un incidente stradale. È successo alle prime ore di questa mattina sulla E78, la Pesaro Grosseto. L’auto è finita fuori strada andando a sbattere contro un albero.

Il momento dell'impatto di Diana

Erano circa le 6.00 del mattino quando la 27enne, Diana Cuseri, ha perso il controllo della sua automobile, una Fiat Punto, e uscendo fuori carreggiata è andata a sbattere contro un albero. La ragazza, era residente a Subbiano, ma domiciliata a Foiano della Chiana, dove conviveva con il compagno. Procedeva in direzione Arezzo, sulla E78, strada conosciuta anche come “Due Mari”, collegando Grosseto a Pesaro. Lo schianto è avvenuto nel tratto tra Pieve al Toppo e Ripa di Olmo per cause ancora da accertare.

Perde il controllo e va fuori strada

L’impatto è stato talmente violento che l’utilitaria della giovane è andata completamente distrutta e il motore è stato ritrovato molto distante dal luogo dell’incidente. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio della Polizia. Certo è che l’automobile sia andata fuori strada andando a sbattere su un albero ad alto fusto, fortunatamente senza coinvolgere altri mezzi.

I soccorsi dopo l'incidente mortale

Sono intervenuti la municipale e la Polizia di Stato. Gli operatori sanitari del 118 di Arezzo, giunti sul luogo dell'incidente con ambulanza e automedica, hanno provato a rianimare la 27enne, ma non c’è stato niente da fare. La ragazza ha riportato gravi traumi ed è morta sul posto. Vigili del fuoco e Polizia Stradale hanno provveduto alla chiusura del tratto stradale coinvolto nell’incidente, provocando rallentamenti del traffico in direzione Arezzo, ore circa quattro ore. La viabilità è stata ripristinata regolarmente alle 10.00.