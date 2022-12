Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muro, morti due 25enni a Mestre: due feriti gravi Due ragazzi di 25 anni sono morti questa mattina all’alba a Mestre dopo che l’auto a bordo della quale viaggiavano si è schiantata contro un muro. Feriti gravemente invece il conducente della vettura e un’altra ragazza.

A cura di Chiara Ammendola

Due ragazzi di 25 anni sono morti in un drammatico incidente avvenuto questa mattina all'alba a Mestre quando l'auto a bordo della quale viaggiavano si è schiantata contro un muro. Uno dei due è morto sul colpo mentre l'altra vittima è deceduta poco dopo l'intervento dei soccorritori.

L'identità delle vittime non è stata ancora resa nota ma sembra che i due stessero viaggiando insieme ad altri due amici per tornare a casa dopo una serata trascorsa fuori. La vettura, stando a quanto ricostruito finora, stava percorrendo la stradina di Mestre che si trova all'altezza del sovrappasso pedonale di via della Libertà quando è finita fuori strada. Il conducente, che è rimasto gravemente ferito nell'impatto, ha perso il controllo dell'auto e si è schiantato contro un muro.

Uno dei due ragazzi è morto sul colpo, l'altro dopo l'arrivo dei soccorritori

La vettura, a causa del violento impatto, è andata distrutta nella parta frontale. Sul posto sono giunti i soccorritori allertati da alcuni automobilisti di passaggio che hanno assistito all'incidente, insieme con i vigili del fuoco. Questi ultimi erano riusciti a estrarre viva dalle lamiere una delle vittime, ma le sue condizioni si erano presentate già gravi e i soccorritori ne hanno dichiarato il decesso poco dopo.

L’altra vittima invece sarebbe morta sul colpo. Feriti invece gravemente il conducente e una ragazza, trasferiti entrambi in ospedale. Secondo una prima ricostruzione, l’auto viaggiava da Venezia in direzione Mestre, quando lungo un rettilineo ha improvvisamente sbandato a destra, lato su cui si trovavano le due vittime. Sulla dinamica stanno indagando ora le forze dell'ordine.