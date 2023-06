Perde il controllo della moto di rientro da una giornata con gli amici: Alessandro muore a 20 anni L’incidente è avvenuto domenica pomeriggio, lungo la statale del Valico del Cerreto, all’altezza di Fivizzano (Massa Carrara). Il giovane, che era in compagnia del fratello e degli amici, ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro il guardrail. Ricoverato d’urgenza a Pisa, per lui non c’è stato purtroppo nulla da fare.

A cura di Teresa Fallavollita

Alessandro Simonelli. Foto tratta dal profilo Facebook.

Ancora una vittima della strada, ancora una giovanissima esistenza spezzata da un incidente sull’asfalto. È il tragico destino di Alessandro Simonelli, classe 2003, che è morto domenica scorsa in seguito a un incidente stradale in sella alla sua moto, in provincia di Massa Carrara (Toscana).

Secondo le ricostruzioni, il ragazzo avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo contro il guardrail. Immediatamente trasferito all’ospedale di Pisa, non ha mai ripreso conoscenza, spegnendosi nel corso della notte.

Il terribile incidente è avvenuto intorno alle 18 del pomeriggio di domenica 25 giugno, lungo la strada che dal Cerreto conduce verso Fivizzano, vicino a dove si incontrano Emilia Romagna, Toscana e Liguria, terra d’origine del giovane.

Alessandro, residente a Castelnuovo Magra (La Spezia), stava tornando verso casa in sella alla sua moto appena comprata, dopo un pomeriggio in compagnia a cercare riparo dalla calura estiva nell’entroterra.

Insieme a lui, quella domenica pomeriggio, l’abituale gruppo di amici e coetanei, che hanno assistito impotenti alla scena; tra loro era presente anche il fratello gemello di Alessandro, Federico, alla guida del proprio mezzo, poco distante.

La comitiva si trovava sulla strada di casa, lungo la statale del Valico del Cerreto, e aveva appena superato il piccolo comune toscano di Fivizzano quando all’improvviso, per motivi ancora da accertare, nel mezzo di una curva Alessandro ha perso il controllo della moto, finendo sbalzato contro il guardrail della Strada Statale 63.

Gli amici e il fratello che erano con lui, sconvolti, hanno immediatamente allertato i soccorsi: vista la gravità delle condizioni del giovane, che ha perso conoscenza nello scontro, è stato richiesto l’intervento dell’elicottero Pegaso, che ha trasportato d’urgenza il ragazzo all’ospedale Cisanello di Pisa.

Ma per Alessandro non c’è stato nulla da fare, nonostante i disperati tentativi dell’équipe medica. Il giovane non si è più svegliato, e nella giornata di ieri è stato comunicato il suo decesso, avvenuto nella notte.

Inconsolabile il dolore della famiglia, attorno alla quale si stringe la comunità di Castelnuovo Magra, piccolo paese ligure in provincia di La Spezia, vicino al confine con la Toscana.