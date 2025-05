video suggerito

Perché una delle fumate al Conclave oggi potrebbe arrivare prima dell'ora prevista: succede solo in un caso Al via la seconda giornata di votazioni per il Conclave che decreterà l'elezione del nuovo Papa dopo la morte di Bergoglio. Per oggi sono previste due fumate, una al termine delle votazioni della mattina e una la sera.

A cura di Gabriella Mazzeo

Inizia la seconda giornata di Conclave per l’elezione del nuovo Papa dopo la morte di Bergoglio, avvenuta nel lunedí di Pasquetta, il 21 aprile.

Ieri la fumata nera, arrivata dopo le 20, ha fatto sapere al mondo che il nuovo Papa non era stato eletto e oggi le votazioni riprendono con la previsione di due fumate. I cardinali elettori si sono ritrovati alle 8 nel Palazzo Apostolico per celebrare messa e lodi nella Cappella Paolina. Alle 9.15 si sono ritirati in Sistina per recitare l'Ora media e procedere poi alle prime due votazioni.

Nella seconda giornata di voti, sono previste due fumate, una a fine mattinata e una la sera. A meno che il nuovo Papa non venga eletto alla prima delle due votazioni previste di mattina e di pomeriggio: in quel caso la fumata sarà anticipata attorno alle 10.30 o intorno alle 17.30 se sarà invece necessaria anche la votazione.

La fumata sarà anticipata solo qualora venisse eletto il nuovo Pontefice. In caso contrario, l'unica fumata avverrà intorno alle 12 dopo il secondo scrutinio della mattinata, il terzo complessivo.

Questo è il secondo giorno di Conclave per l'elezione del nuovo Pontefice con 133 cardinali con diritto di voto arrivati da tutto il mondo. Prima delle votazioni, tutti esprimono un giuramento e durante il Conclave nessuno può avere contatti con l'esterno. In piazza San Pietro nella giornata di ieri, la prima delle votazioni, erano radunati 45mila fedeli arrivati da tutto il mondo dopo la morte di Bergoglio in attesa dell'elezione del nuovo Papa.

Nella prima giornata di voti vi è stata un'unica fumata nera dopo circa 3 ore di riunione dei cardinali. Oggi invece, come da prassi, ne sono previste due dopo massimo 4 votazioni per annunciare al mondo l'esito. A meno che il Papa non venga eletto prima con una maggioranza significativa che permetta di anticipare la fumata.