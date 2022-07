Per Zangrillo i positivi al Covid asintomatici che restano a casa dal lavoro sono “lavativi seriali” Il tweet del medico del San Raffaele di Milano innesca una nuova polemica: “Così si distrugge il Paese”

A cura di Biagio Chiariello

"Accade che lavativi seriali, positivi al test Covid–19, non lavorino per settimane, sebbene asintomatici". La provocazione, intervenendo sul tema dei positivi asintomatici in questi giorni di impennata dei contagi Covid, è del prorettore dell'università Vita-Salute San Raffaele di Milano e direttore del Dipartimento di anestesia e terapia intensiva dell'Irccs ospedale San Raffaele, Alberto Zangrillo.

"Così si distrugge il Paese", scrive in un tweet, divenuto virale e al quale sono seguito molteplici repliche. Tra cui quella di Roberto Burioni: "C'è molto trambusto riguardo a un tweet del mio amico Zangrillo che si esprime sulla durata dell'isolamento con la sua – diciamo così – usuale energia dialettica. Non voglio neanche sfiorare la polemica sui lavativi che non mi interessa, ma Alberto, forse involontariamente, pone un problema estremamente importante che dovrebbe essere scientificamente all'ordine del giorno e non lo è" scrive il virologo.

"Ovviamente – scrive Burioni – non possiamo lasciare in circolazione persone contagiose; allo stesso tempo non possiamo permetterci – come società – di privarci del lavoro di troppe persone per un eccesso di precauzione. Dopo i vaccini e gli antivirali è giunto il momento di capire come unire le esigenze di sicurezza sanitaria con quelle economiche, sociali e culturali del Paese. Come bilanciarle è compito esclusivo della politica: ma i dati sui quali decidere – conclude il virologo – deve fornirli la scienza".

L’analisi di Zangrillo sembra sposare la linea di Andrea Costa. Ospite recentemente di Radio 24, il sottosegretario alla Salute aveva rimarcato: “Se vogliamo arrivare a convivere con il virus, io credo che un positivo asintomatico possa uscire, magari con l’utilizzo della mascherina”.

"Siamo in un'ondata pandemica molto forte. Si poteva evitare non rimuovendo tutte le misure di sicurezza" contro i contagi Covid-19. "Tutti i Paesi, invece, non solo l'Italia, hanno rinunciato a combattere il virus- E il virus poi ti castiga" ha invece detto Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute e ordinario di Igiene all'università Cattolica, ospite di Buongiorno su Sky Tg24.