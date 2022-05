Per sfuggire alla polizia si lancia dal balcone, 23enne muore sul colpo a Modena Il ragazzo avrebbe cercato di calarsi verso il balcone sottostate e da lì fuggire ma ha perso la presa, facendo un volo nel vuoto di oltre otto metri.

A cura di Antonio Palma

Un blitz antidroga della polizia si è concluso in tragedia a Modena quando uno dei ragazzi presi di mira dagli agenti ha tentato una pericolosissima fuga, lanciandosi dal balcone del palazzo, ma perdendo l’equilibrio e cascando al suolo. Il 23enne ha battuto violentemente la testa a terra ed è morto praticamente sul colpo. L’episodio è avvenuto venerdì scorso e n un primo momento si era pensato a un suicido ma dagli accertamenti successivi è merso che il ragazzo sta cercando di nascondere le prove dello spaccio e avrebbe così prima ingerito ben 12 dosi di cocaina che aveva addosso e infine avrebbe cercato di calarsi dal balcone del condominio già noto alle cronache per questioni di spaccio. Probabilmente è scivolato perdendo l’equilibrio.

La tragedia in via Fratelli Rosselli, in occasione di una operazione antidroga della Squadra Mobile della Questura di Modena svolta insieme agli agenti della Polizia Locale. Secondo quanto riferito dalla Procura, il ragazzo di origine nigeriana non era il principale obiettivo della retata visto che l’appartamento era stato affittato da un connazionale e la sua presenza non era nemmeno nota essendo irregolare sul territorio italiano. Durante l’irruzione in quella che era ritenuta come una piazza di spaccio di droga, però, il giovane avrebbe reagito in maniera imprevedibile.

Il 23enne sarebbe riuscito a divincolarsi dalla presa dei poliziotti che stavano per fermarlo, raggiungendo il balcone dell'appartamento al secondo piano. Qui avrebbe cercato di calarsi verso il balcone sottostate e da lì fuggire ma ha perso la presa, facendo un volo nel vuoto di oltre otto metri che si è rivelato fatale. Per il ragazzo inutili i successivi soccorsi da parte del 118 che ne hanno solo potuto accertare i decesso. Successivamente si è scoperto che aveva ingerito anche la droga