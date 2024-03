Per non pagare il conto si lanciano dal terrazzino del ristorante: tre giovani scappano dopo la cena Per non pagare il conto, i tre giovani avrebbero messo in piedi una fuga rocambolesca da un ristorante di Firenze, arrivando a lanciarsi dal terrazzino del locale al primo piano dove avevano appena consumato la cena. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

La fuga di clienti dopo aver consumato un lauto pasto al ristorante purtroppo non è una novità ma quanto avrebbero messo in atto tre giovani a Firenze va un po’ oltre. Per non pagare il conto, infatti, avrebbero messo in piedi una fuga rocambolesca, arrivando a lanciarsi addirittura dal terrazzino del locale al primo piano dove avevano appena mangiato. L’episodio risale alla serata di domenica quando sul posto è accorsa una volante della polizia, dopo l’allarme lanciato dai gestori del ristorante, preoccupati che fosse accaduto qualcosa di grave.

Il titolare del locale, infatti, ha messo in allerta le forze dell’ordine con una chiamata di emergenza, avvertendo che qualcuno si era lanciato dal primo piano del locale. L’allerta infatti inizialmente non era per il conto ma per il timore di persone ferite dopo che si era sentito un forte rumore proveniente da un deposito adiacente al locale. La paura era che i tre giovani, lanciandosi dal terrazzino, fossero finiti nel deposito accanto facendosi male. I successivi controlli sul posto, però, hanno dato esito negativo: nessuno si era fatto male perché dei ragazzi non è stata trovata alcuna traccia.

Così si è capito che i tre in realtà erano semplicemente scappati via senza pagare il conto, facendo perdere le loro tracce dopo il pericoloso lancio che li ha fatti atterrare sul tetto del deposito adiacente al locale. Quest’ultimo, a seguito dell’impatto, ha riportato anche dei danni. L’episodio è avvenuto in un ristorante cinese nei pressi di piazza Annigoni, nel quartiere di Sant'Ambrogio, specializzato in piatti giapponesi come il sushi ma in cui si consuma anche con la formula All you can eat. Le forze dell'ordine stanno cercando ora di rintracciare i tre giovani protagonisti del gesto che rischiano una denuncia per insolvenza fraudolenta.