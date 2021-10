Pepe alla salmonella, lotti ritirati in tutti i supermercati Aldi. L’allerta del Ministero Nuovo richiamo sul sito di Aldi e su quello del Ministero della Salute: ritirati dal commercio 2 lotti del Pepe con macininoBBQ Steakpfeffer a causa di un rischio microbiologico. Il prodotto potrebbe infatti essere contaminato dalla Samonella nel basilico utilizzato come ingrediente nel prodotto.

A cura di Biagio Chiariello

Sul sito del Ministero della Salute è stato pubblicato un nuovo richiamo. Sono stati ritirati dal commercio due lotti del Pepe con macinino BBQ – Varietà Steakpfeffer a causa di un rischio microbiologico: la possibile presenza di salmonella. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 28 settembre 2021. La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Pepe con macinino BBQ – Varietà “Steakpfeffer” (Preparazione a base di pepe nero in grani per carne), in vendita presso gli store Aldi e preparato dal fornitore Raimung Hofmann GmbH. Sia Aldi che il fornitore hanno diramato di concerto l’avviso di richiamo.

I numeri dei lotti di produzione coinvolti nel richiamo sono:

125111, quello con termine minimo di conservazione di luglio 2024

125989, quello con termine minimo di conservazione di agosto 2024

I numeri di lotto in questione sono stati disponibili in tutti i punti vendita Aldi a partire dal 21 giugno 2021. Attualmente la vendita del prodotto è stata bloccata.

Nelle avvertenze pubblicate nell'annuncio di richiamo sul sito del Ministero si legge: "La varietà “Steakpfeffer-Preparazione a base di pepe nero in grani per carne con macinino” con lotto 125111 (TMC 07/2024) e 125989 (TMC 08/2024) non deve essere consumata e può essere restituita in qualsiasi punto vendita ALDI. Per informazioni si prega di contattare il servizio clienti ALDI, al seguente numero telefonico: 800 370 370 (lun-ven 08:30-17:00, sab 08:00-14:00)".

Il pepe, come detto, potrebbe essere contaminato dalla Slamonella nel basilico utilizzato come ingrediente nel prodotto: non deve essere consumato e può essere restituito in qualsiasi punto vendita Aldi. Per informazioni si prega di contattare il servizio clienti del supermercato al seguente numero telefonico: 800 370 370 (lun-ven 08:30-17:00, sab 08:00-14:00)