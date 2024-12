video suggerito

Pensionato si ribalta con l'auto e muore a Bologna: ferita la moglie che era con lui a Castel d'Aiano I fatti poco dopo le 13 di oggi, 2 dicembre, a Castel d'Aiano. La vittima è un 77enne di Marzabotto, la sua auto si è ribaltata: è morto sul colpo. Ferita lievemente anche la moglie.

A cura di Biagio Chiariello

Immagine di archivio

Ancora una tragedia sulle strade della provincia bolognese. Questa volta, a Castel d'Aiano, ha perso la vita un uomo di 77 anni, residente a Marzabotto, che intorno all'ora di pranzo stava percorrendo con la moglie la strada che conduce alla frazione di Villa. L'anziano ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato. A dare l'allarme sono stati gli altri automobilisti che, dopo aver assistito alla drammatica scena, hanno avvisato il 118.

I sanitari sono arrivati subito sul posto, insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco. Questi ultimi hanno dovuto tirare fuori dall’abitacolo il corpo, già senza vita, del pensionato.

La dinamica del sinistro resta comunque da chiarire, così come le cause. I carabinieri della compagnia di Vergato stanno indagando. L'ipotesi prevalente è che l'uomo possa aver accusato un malore mentre era alla guida. La donna, 78enne, è rimasta ferita ma non gravemente: dopo essere stata estratta dalla vettura, è stata comunque trasportata all’ospedale Maggiore.

Ancora sangue dunque sulle strade della provincia. Solo nell'ultima settimana, un 55enne ha perso la vita sulla Nuova Bazzanese, mentre a poche ore di distanza, in via Foscherara, all'angolo con via Toscana, un uomo di 64 anni, originario di Siderno ma residente a Bologna, è stato investito da un furgone della Hera per la raccolta differenziata ed è morto sul colpo.

Ieri pomeriggio invece si è verificato un grave incidente stradale sulla provinciale Sillaro, nel comune di Monterenzio. Secondo le ricostruzioni, intorno alle 17, una BMW, guidata da un trentenne, è uscita di strada e si è schiantata contro un muretto. Oltre al conducente, sono rimaste ferite quattro persone che viaggiavano a bordo del veicolo: un ragazzo di 26 anni e tre ragazze di età compresa tra i 15 e i 16 anni. Una delle ragazzine è stata trasportata all’Ospedale Maggiore, ma le sue condizioni non sembrano essere gravi.