Pensionato insospettabile con 32 chili di marijuana nella Panda: arrestato il ‘The Mule’ genovese La storia, che sembra replicare quella di un fortunato film di Clint Eastwood, The Mule, ha avuto come scenario un casello autostradale italiano in Liguria, a Genova, dove il pensionato 75enne è stato fermato e arrestato dai carabinieri.

A cura di Antonio Palma

All’apparenza un tranquillissimo pensionato di 75 anni al volante di una normalissima utilitaria ma in realtà un corriere della droga che trasportava ben 32 chilogrammi di marijuana nella Fiat Panda che guidava. La vicenda, che sembra replicare quella di un fortunato film di Clint Eastwood tratto da una storia vera, The Mule, ha avuto come scenario un casello autostradale italiano in Liguria, a Genova, dove l’uomo è stato fermato e arrestato dai carabinieri nei giorni scorsi.

La scoperta e l’arresto dell’uomo sono avvenuti quasi per caso mentre il 75enne si trovava al volante della sua Panda nei pressi del casello autostradale di Genova Bolzaneto. Ad accorgersi del pensionato corriere della droga, infatti, sono stati due carabinieri in borghese e liberi dal servizio che stavano guidando a poca distanza da lui vicino al casello autostradale.

L’uomo in effetti guidava in modo molto strano all’uscita del casello e ha attirato la loro attenzione. Prima avrebbe iniziato a zigzagare e poi, incerto sul da farsi, avrebbe quasi cercato di fare un'inversione a "U" prima del casello. Questo ha fatto scattare l’intervento immediato dei due carabinieri che hanno avvertito i colleghi. Sul posto quindi è accorsa una pattuglia del Nucleo Radiomobile che ha fermato il sospetto.

In quel momento, in realtà, i militari pensavano di trovarsi davanti un automobilista ubriaco ed erano pronti a sanzionarlo dopo l’alcol test e mai si sarebbero aspettati di trovare un grosso carico di droga. Quando hanno aperto il bagagliaio della Panda per un controllo di routine, invece, hanno trovato tre scatole piene di panetti di marijuana ben confezionati.

Secondo gli investigatori, sul mercato al dettaglio avrebbero fruttato oltre 370 mila euro. L’uomo è stato subito arrestato ma le indagini proseguono per capire da dove sia arrivato lo stupefacente. Gli inquirenti ritengono che il pensionato probabilmente è stato contattato da qualcuno che, approfittando del suo essere incensurato e insospettabile, gli ha consegnato la droga col compito di portarla a destinazione dietro compenso economico, vale a dire poche centinaia di euro. Il pensionato così si è improvvisato trafficante di droga.