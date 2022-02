Penny richiama Tartare di Scottona per presenza di Listeria, l’avviso del Ministero Il prodotto richiamato dagli scaffali dei supermercati sono le “Tartare di Bovino adulto Scottona” confezionate a marchio “La filiera in Tavola” e vendute nei supermercati Penny Market.

A cura di Antonio Palma

Il Ministero della Salute ha diffuso un nuovo avviso di richiamo di prodotti alimentari che riguarda un lotto di tartare di Scottona per presenza di Listeria. Il richiamo è stato disposto in via precauzionale per l’intero lotto di carne dallo stesso produttore dopo che alcune analisi sulla carne hanno riscontrato la presenza di Listeria Monocytogenes. Il prodotto richiamato dagli scaffali dei supermercati sono le “Tartare di Bovino adulto Scottona” confezionate a marchio “La filiera in Tavola” e vendute nei supermercati Penny Market. Nel dettaglio, la tartare interessata dal richiamo è venduta in vassoi da 200 grammi ciascuno con data di scadenza o termine minimo di conservazione fissato al 14 febbraio 2022.

Il lotto di Tartare di Scottona interessato dal richiamo è solo uno, il numero 852367 prodotto dalla ditta Juvica S.r.l. nel proprio stabilimento di Ghemme, in provincia di Novara (marchio di identificazione: IT J2X50 CE) per la catena di supermercati Penny Market S.r.L. con sede a Cernusco sul Naviglio. I prodotti invenduti sono stati già ritirati dai banchi frigo dei supermercati ma per chi avesse già acquistato il prodotto, il consiglio è di non consumarlo ma di restituirlo al punto vendita per la sostituzione con un altro lotto o il rimborso del prezzo di acquisto. “Siamo spiacenti per il disagio arrecato, legato a cause non dipendenti dalla nostra volontà” è il messaggio di Penny Market. La stessa catena di supermercati tiene a precisare che il richiamo riguarda solo i punti vendita delle seguenti regioni geografiche: Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli, Emilia Romagna.